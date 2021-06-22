Два человека арестованы после гибели туристов в Карачаево-Черкесии

22 июня 2021, 03:15

Жители Москвы и Краснодара, обвиняемые в оказании некачественных услуг туристам, которые перевернулись во время сплава по реке в Карачаево-Черкесии, помещены под стражу.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня на реке Кубань в Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана с туристами. Двенадцать человек смогли выбраться на берег, двое найдены погибшими.

Расследование инцидента с туристами было передано в следственное управление Следственного комитета по Карчаево-Черкесии, сообщил 20 июня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД по Карачаево-Черкесии.

По делу о гибели туристов следователи задержали двоих человек, им предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Отметим, максимальное наказание по этой статье - до 10 лет лишения свободы.

Следствие установило, что с февраля по 11 июня 39-летний житель Москвы и 41-летний житель Краснодара, не имея права на предоставление туристических экскурсионных услуг, по телефону решили организовать для группы туристов сплав на надувной лодке. Один из обвиняемых подыскал желающих принять участие в сплаве и лично получил от них около 585 тысяч рублей, утверждают следователи. 18 июня обвиняемые организовали сплав на двух рафтах для 14 туристов по руслу реки Уллу Кам, впадающей в реку Кубань, однако качество их услуг не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, полагает следствие. Во время сплава, по версии следствия, лодки перевернулись, люди упали в воду, двое туристов погибли.

В настоящее время обвиняемые заключены под стражу, сообщило 21 июня следственное управление Следственного комитета по Карачаево-Черкесии на своей странице susk09 в Instagram.

Сотрудник туркомпании пояснил правила организации сплавов

В случае гибели людей следователи возбуждают уголовное дело, а далее все зависит от обстоятельств происшествия, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Муса Плиев. «Это, конечно, несчастный случай (происшествие с туристами). Речь будет идти лишь о должностных преступлениях: кто и какие должен был принять меры для предотвращения, были ли указатели, заградительные барьеры... Если же это кто-то это организовал, то это будет квалифицировано как предоставление некачественных услуг», - пояснил адвокат.

Туристы, приезжающие в регион, зачастую организуют спуск по опасным участкам рек самостоятельно, не обращаясь к профессионалам, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник туристической компании из Карачаево-Черкесии, организующей спуски на рафтах. «Туристы сами сплавляются, без инструкторов, привозят свои катамараны. Мы неоднократно это видели и стараемся пресекать подобные вещи, предупреждаем, что это не шутки, это река... Сейчас река Кубань - полноводная, по ней мы в принципе не сплавляем. Она не для обычных людей: по ней сплавляются спортсмены, а для простых граждан Кубань не подходит. Это красивая река, но течение очень бурное. Мы сплавляем по Тибирде, а еще сплавляют по Зеленчуку в Архызе. За все время организации сплавов ни один человек с лодки не упал», - сказал он.

Инструкторы должны проходить курсы по рафтингу, иметь навыки спасения на реке, отметил сотрудник туркомпании. «Должен быть специалист, закончивший, как минимум, курсы по рафтингу. У нас таких специалистов два. Далее, требование номер один: спасательные жилеты и наличие гидрокостюмов. Это обязательны требования, а остальные, как, например, страховка, - по желанию. Участие в сплавах без защиты не допускается», - заявил он.

Каких-то либо органов, контролирующих туристическую деятельность и экстремальные виды отдыха, в регионе нет, рассказали в туркомпании. "Есть (в Карачаево-Черкесии) компания, которая продает рафтинги. Там выдают сертификаты, специалисты проходят курс перед получением сертификата», - пояснил сотрудник.