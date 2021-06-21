Суд признал Султанова и Шведова виновными в махинациях с кредитами

21 июня 2021, 19:23

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов приговорен судом к пяти годам лишения свободы, а бывшему министру финансов региона Виталию Шведову назначено пять с половиной лет лишения свободы. Султанов признал себя виновным, а Шведов отказался признать вину.

Как писал "Кавказский узел", Виталий Шведов и Расул Султанов были задержаны 26 июля 2019 года по подозрению в превышении полномочий, на их имущество был наложен арест. Шведов и Султанов обвинены в том, что от имени областных властей взяли кредит на сумму около шести миллиардов рублей по ставке 7-8,5%, причинив ущерб в 405 миллионов рублей, хотя имелась возможность оформить кредит по ставке 0,1%. В феврале суд отказался смягчить меру пресечения Шведову.

Кировский районный суд Астрахани вынес сегодня приговор по делу о привлечении кредитов по завышенной ставке бывшему главе Минфина Виталию Шведову и бывшему главе областного правительства Расулу Султанову. "Признать Шведова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и назначить наказание в виде 5,5 года колонии общего режима", - привел "Интерфакс" слова судьи Екатерины Сокольской.

Шведов подтвердил, что вину не признал. Султанов признал вину, но воспользовался правом не давать показания. Он приговорен к пяти годам лишения свободы. Оба бывших чиновника будут отбывать наказание в колонии общего режима, сообщил сегодня "Блокнот Астрахань".

Адвокат Шведова Оксана Фабрая намерена обжаловать приговор. "Нарушения бюджетного законодательства нет, не согласны с обвинением", - привел ТАСС ее слова.

Бывшие чиновники провели в СИЗО почти два года, где день идет за полтора, таким образом примерно три года срока они уже отсидели. Султанову осталось отбыть два года, Шведову - два с половиной года, сообщил сегодня "Пункт А".

Уголовное дело поступило в суд 3 февраля, состоялось 41 заседание, приговор был оглашен сегодня, следует из карточки дела на сайте Кировского районного суда. Часть 3 статьи 285 Уголовного кодекса России (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) предусматривает до 10 лет лишения свободы.