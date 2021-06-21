Анонс обязательной вакцинации на Ставрополье вызвал критику в соцсетях

21 июня 2021, 15:16

На Ставрополье отменены массовые мероприятия и не исключена возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса, заявил сегодня губернатор края. Принуждение к вакцинации является нарушением прав человека, указали пользователи сети.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отчитался об улучшении эпидситуации в Ставропольском крае, около 2,3 тысячи коек для лечения инфицированных коронавирусом пациентов были перепрофилированы под прием больных с другими диагнозами.

В Ставропольском крае наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, сообщил сегодня губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. "Главный способ сдержать распространение инфекции и защитить здоровье – это вакцинация. Сейчас ряд регионов нашей страны уже рассматривают сценарии введения обязательной вакцинации для работников отдельных отраслей, в первую очередь, сферы услуг. Считаю, нам тоже стоит быть готовыми к такому развитию событий в случае ухудшения эпидобстановки. Поэтому поручил краевому Минздраву совместно с Роспотребнадзором проработать возможность проведения таких мер и на Ставрополье. На тот случай если в них будет необходимость", – написал губернатор в своем Instagram.

Власти региона также отказались от проведения массовых мероприятий. "В том числе, это касается общекраевого выпускного "Ветер перемен" и творческого форума "Белая акация", – указал Владимиров. Также он пообещал ужесточить контроль за использованием средств индивидуальной защиты в местах массового пребывания людей и в общественных заведениях, организовать проверки и ввести систему QR-кодов в организациях общественного питания, учреждениях культуры и спорта. "Мы должны проявить дисциплину и ответственность, чтобы избежать повторного введения более жёстких ограничительных мер. Чего, я уверен, никто не хочет", – резюмировал губернатор.

В Instagram губернатора, насчитывающем 456 тысяч подписчиков, на 14:.30 мск запись набрала 2891 отметку "нравится" и 750 комментариев.

Значительная часть комментаторов отреагировала на заявление губернатора о намерении ввести обязательную вакцинацию. "Госдума отклонила обязательную вакцинацию. А Ставрополь повторяет за товарищем Собяниным. Очень глупо. Права человека нарушаете", – отметила galinakravchenko11. "В условиях пандемии государство юридически имеет право на принятие решения о принудительной вакцинации", – возразил ей пользователь aquarius_m_. "Какая обязательная вакцинация? Мы скот, что ли? Выбор должен быть", – указала 06081418_yuliya.

"Вот и рост заболевших после вашей вакцинации. Это личное дело каждого, и принуждать не имеете права, нет такого закона", – написала irinaignatova705.

Обязательная вакцинация является нарушением прав человека, указал ряд пользователей. "Обязательной? Вы сказали обязательной? Где прокуратура? Почему одобряется грубое нарушение прав человека?" – спросил пользователь vikaletik. "А Вы не нарушаете права человека? Вакцинация является медицинским вмешательством, к ней применяются положения федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Как известно, для проведения медицинского вмешательства согласно части 1 статьи 20 ФЗ № 323 требуется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. А в случае нежелания такого вмешательства пациент имеет право на отказ от него", – указал arzumanov_eduard. Ему ответил litvinenko_mh. "Отказывайтесь, кто ж против! Только после этого вас уволят с работы", – написал он. "А заражать других людей вы имеете право?" – поинтересовался пользователь beketovamol.

"Никто не вправе идти против воли людей!! Если я не хочу и не буду, никто и никогда меня не заставит вакцинироваться! Если ставят перед выбором работа или вакцина, то это уже принудительные меры, только через суд! Суд решит вакцинироваться, тогда нет вопросов", – заявил arkadiy198.



Перед прививкой хорошо бы сдать тест на антитела, указала sne.jana_. "Тогда должен быть бесплатный анализ перед прививкой на антитела, многие переболели, но анализ был отрицательный. В лёгкой форме. А потом принудительно вакцинировать будете", – отметила она.

Часть пользователей попросила прояснить ситуацию с выпускными. "А кто вернёт семьям деньги, потраченные на выпускников? (вещи, кафе и так далее)?" – поинтересовалась miroslavgerashchenko. "Загонять детей в "стойло" на ЕГЭ не опасно, а выпускной с этими же детьми – нельзя! Где логика?" – спросила svetlana_arest.

На странице Владимира Владимирова в соцсети "ВКонтакте" не содержится записи о новых мерах по предотвращению распространения коронавируса в регионе.

За последние сутки в Ставропольском крае подтвержден 81 случай заражения коронавирусом, два человека скончались. С начала пандемии коронавирус зафиксирован у 56 145 человек, скончались 1618 пациентов, следует из сегодняшней информации на сайте стопкоронавирус.рф.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".