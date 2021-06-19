Четыре человека пострадали в ДТП со "скорой" в Ингушетии

19 июня 2021, 15:01

В результате аварии с участием "скорой помощи" и "Лады Приоры" в Сунже в больницу с различными травмами доставлены четыре человека, сообщили спасатели.

ДТП с участием "скорой помощи" и легковой машины произошло в полдень.

Несколько человек были доставлены в больницу, сообщило управление МЧС по Ингушетии. "Авария произошла в 12:07 [мск] на пересечении улицы Губиной и дороги на авторынок (Серноводский перекресток). Столкнулись два автомобиля "Лада Приора" и карета скорой медицинской помощи на базе "Газель", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение ведомства.

В результате ДТП пострадали четыре человека, все они доставлены в центральную больницу Сунженского района, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по Ингушетии.

"Кавказский узел" также сообщал, что пять человек были доставлены в больницу в результате столкновения пассажирской "Газели" и еще одного автомобиля возле торгового центра в Назрани.