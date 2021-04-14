14 апреля 2021, 21:52
Пять человек попали в больницу после ДТП с пассажирской "Газелью" в Ингушетии
При столкновении пассажирской "Газели" и еще одного автомобиля возле торгового центра в Назрани пострадали пять человек, все они доставлены в республиканскую клиническую больницу, сообщило МЧС.
По данным ведомства, авария произошла сегодня на автодороге Назрань-Долаково в районе торгового центра "Башни". Столкнулись автомобили "Лада" и пассажирская "Газель".
Пятеро пострадавших при ДТП доставлены в республиканскую клиническую больницу в Назрани. "Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.
"Кавказский узел" ранее писал, что в марте в районе ингушского села Барсуки произошло столкновение легковой машины с рейсовым автобусом Хасавюрт - Владикавказ. В больницу был доставлен водитель легковушки, пассажиры автобуса от госпитализации отказались.
"Пять человек пострадали при ДТП в Ингушетии", "Закрыто дело участника ДТП с машиной охраны Евкурова", "Уроженец Ингушетии арестован в Москве по обвинению в ДТП со сбитым полицейским".
14 апреля 2021, 23:09
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Аналитики назвали цели Баку в скандале с "Искандером-М"
Требование Азербайджаном разъяснений по поводу обломков ракет «Искандер-М» в Нагорном Карабахе обоснованны, а заявление России о разбирательстве по этому вопросу говорит об отсутствии напряженности в отношениях Москвы и Баку, указал редактор агентства Turan Шахин Гаджиев. Внимание к этому вопросу обусловлено стремлением Азербайджана добиться уступок от России в качестве компенсации за поддержку Армении в период военных действий, считают член азербайджанского национального комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы и глава НПО «Военные юристы» Тельман Абилов.
14 апреля 2021, 22:00
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Потерпевший нальчанин раскритиковал линию защиты силовиков по делу о пытках
Сотрудник полиции, допрошенный в суде по делу об избиении жителей Нальчика Александра Князева и Валерия Левдика, заявил, что не помнит обстоятельства расследуемого инцидента. Адвокаты силовиков пытаются посеять сомнения в правдивости показаний потерпевших, считает Александр Князев.
14 апреля 2021, 21:44
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Азербайджан передал останки армянского солдата
Останки армянского военнослужащего, обнаруженные в местах осенних боев, азербайджанская сторона передала сегодня карабахским спасателям. Общее число найденных тел и останков в ходе карабахского конфликта достигло 1542, сообщила Госслужба ЧС Нагорного Карабаха.
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