Пять человек попали в больницу после ДТП с пассажирской "Газелью" в Ингушетии

14 апреля 2021, 21:52

При столкновении пассажирской "Газели" и еще одного автомобиля возле торгового центра в Назрани пострадали пять человек, все они доставлены в республиканскую клиническую больницу, сообщило МЧС.

По данным ведомства, авария произошла сегодня на автодороге Назрань-Долаково в районе торгового центра "Башни". Столкнулись автомобили "Лада" и пассажирская "Газель".

Пятеро пострадавших при ДТП доставлены в республиканскую клиническую больницу в Назрани. "Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте в районе ингушского села Барсуки произошло столкновение легковой машины с рейсовым автобусом Хасавюрт - Владикавказ. В больницу был доставлен водитель легковушки, пассажиры автобуса от госпитализации отказались.