Один человек пострадал при ДТП с автобусом в Ингушетии

21 марта 2021, 21:05

Столкновение легковой машины с рейсовым автобусом Хасавюрт - Владикавказ произошло сегодня в районе ингушского села Барсуки. С места аварии в больницу доставлен водитель легковушки, пассажиры автобуса от госпитализации отказались.

Информация о том, что на 573-м километре федеральной автотрассы "Кавказ" в районе села Барсуки автомобиль ВАЗ 21115 столкнулся с рейсовым автобусом, поступила к спасателям в 16:00 мск.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, он доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. В автобусе находились 16 человек, в том числе четыре ребенка. Все пассажиры автобуса отказались от госпитализации, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС России по Ингушетии.

"Кавказский узел" также писал, что 6 июня 2020 года в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Сунженском районе Ингушетии не менее 30 человек обратились за медицинской помощью в Сунженскую районную больницу, 16 из них были госпитализированы.