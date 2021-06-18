Гуев продолжил борьбу против приговора

18 июня 2021, 04:21

Защита жителя Северной Осетии Георгия Гуева планирует добиваться смягчения или отмены приговора, заявил адвокат. Практика показывает, что изменить решение суда осуждённым по делу о финансировании терроризма практически невозможно, указали председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина и редактор издания "Основа" Руслан Тотров.

Как писал "Кавказский узел", Георгий Гуев с мая 2019 года находился под арестом по обвинению в финансировании терроризма. 20 ноября 2020 года Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил его к шести годам колонии общего режима, в июне Судебная коллегия военного суда Москвы оставила приговор в силе. Суд, рассматривая дело Георгия Гуева, с первого заседания принял сторону обвинения, указал его адвокат. Приговор Гуеву разочаровал активистов в Северной Осетии

Следствие полагает, что Гуев с 2015 по 2019 год собирал на свою банковскую карту деньги для боевиков запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", а также для основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского - известного дагестанского проповедника), объявленного в розыск по делу о терроризме. "Исламскому государству"** Гуев перевел не менее 50 миллионов рублей, заявляло первоначально следствие. Однако до обвинительного заключения дошла лишь сумма в 7201 рубль. Гуев вину отрицает, заявляя, что сделал лишь несколько переводов в адрес благотворительного фонда "Живое сердце", занимающегося проблемой нехватки питьевой воды в странах Африки.

Защита Гуева обжаловала решение Военного суда Москвы. "Подана кассационная жалоба в Верховный суд Москвы",- адвокат Умалат Сайгитов "Кавказскому узлу". По его словам, дата судебного заседания ещё не назначена. "Ждём, когда позовут (в суд)", - сказал защитник.

На свиданиях Гуев не жалуется на условия содержания, рассказал Сайгитов. "Его права не нарушались, жалоб на условия содержания нет. Все нормально", - отметил адвокат.

Сайгитов заявил, что защита планирует бороться за права Гуева. "У нас впереди кассационный суд, далее - Конституционный суд. Дело запросил Правозащитный центр "Мемориал"*, они будут обращаться в Европейский суд", - рассказал он.

Отмены приговора или смягчения срока по делам о финансировании терроризма добиться практически невозможно, отметила председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. "Практика показывает, что такие приговоры не подлежат изменениям. Это статья, по которой большинству дают шесть лет лишения свободы. Жалобы не помогают. Даже самые лучшие адвокаты не добивались успехов в таких делах",- сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Очень часто обвинения по этой статье необоснованны, считает Ганнушкина. "Обвинения часто не подкреплены доказательствами. Это проблема дел по этой статье", - рассказала она.

Редактор издания "Основа" Руслан Тотров также не испытывает иллюзий относительно смягчения приговора в отношении Гуева. Когда спецслужбы сообщили о задержании пособника террористов, у всех возникли сомнения относительно причастности Гуева, отметил он. "Гуев - представитель образованной прослойки мусульман, профессионал в области финансовых рынков, человек с прозрачной биографией. И когда десятки миллионов превратились в семь тысяч рублей, я сказал, что его все равно осудят на реальный срок", - сказал Тотров корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, оправдательного приговора не может быть. "Георгий с самого начала был обречён. Все все прекрасно понимают. И прокурор, и судья... (Но) не смягчат приговор и не оправдают его", - отметил он.

*организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

**ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.