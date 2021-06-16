Сообщение о минировании поступило в волгоградские детсады

16 июня 2021, 19:44

Информация о минировании поступила сегодня почти во все детские сады в Волгограде, сообщил источник.

"Были анонимные сообщения о минировании, практически во все детские садики города", - сказал источник. По его данным, каждое сообщение сейчас проверяется, написал "Интерфакс" в 19.22 мск.

На сайте ГУ МВД по региону информации о минировании детсадов к 19.40 мск нет.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что посетители торгового центра "Акварель" в Волгограде 9 июня были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Здание проверялось на наличие опасных предметов. Сообщение оказалось ложным. В апреле были эвакуированы посетители и сотрудники пяти судов Волгограда, куда поступили сообщения о минировании. Информация тогда также не подтвердилась.