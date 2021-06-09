09 июня 2021, 14:15

Дагестанский врач на пикете попросил Меликова о встрече

Дагестанский врач Салим Халитов вышел на одиночный пикет с требованием приема у главы Дагестана. Он добивается наказания виновных в неправильной установке компьютерного томографа.

Как писал "Кавказский узел", врач Салим Халитов  с 10 по 12 ноября проводил голодовку,  посредством которой добивался повторной проверки помещения с аппаратом компьютерной томографии в дагестанской больнице. Врио главы Дагестана Сергей Меликов 29 октября заявил, что не может лично проверить обоснованность претензий Халитова к установке аппарата в больнице. Он предложил Халитову разрешить спор с Минздравом республики в суде.

Дагестанский врач Салим Халитов сегодня проводит одиночный пикет на центральной площади Махачкалы. Халитов вышел на пикет в 11.00 мск и планирует оставаться на площади до ночи или пока требования пикета не будут выполнены, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". Халитов добивается встречи с главой Дагестана, он держит в руках плакат: "Сергей Алимович, прошу, примите меня сегодня и услышьте, наконец".

Халитов отметил, что проводит сегодняшний одиночный пикет как "простой дагестанский врач-рентгенолог" и подчеркнул, что не является с января 2021 года представителем организации "Альянс врачей"*.

По словам Халитова, нарушения , допущенные в ходе установки дорогостоящего аппарата МСКТ были устранены, однако виновные в том, что допустили эти нарушения, не установлены. 

Бывший заведующий отделением лучевой диагностики Республиканского ортопедо-травматологического центра имени Цахаева Салим Халитов заявил о нарушениях в работе медучреждения и после этого уволился из него. Критикуя руководство, Халитов указывал Минздраву Дагестана на недоступность высокотехнологической диагностики для пациентов с полисом ОМС. Главной проблемой Салим Халитов назвал то, что мультиспиральный компьютерный томограф (МСКТ) планируют установить в неподходящем для этого аппарата кабинете. Министерство приняло сторону главврача центра.

 * организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Халитов завершил акцию на крыше многоэтажки", "Салим Халитов задержан после одиночных пикетов в Махачкале", "Пользователи Instagram раскритиковали состояние медицины в Дагестане".

Автор: Ильяс Капиев источник: корреспондент "Кавказского узла"

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