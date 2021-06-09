Муртузали Меджидов оправдан по делу об убийстве студентки

Возбуждение уголовного дела против Муртузали Меджидова является способом оказания давления на его отца, обвиняемого в хищении у Минобороны России, сообщил ранее источник из окружения Мухтара Меджидова. По версии следствия, в 2012 году Мухтар Меджидов, работавший вице-премьером правительства Дагестана, убедил сотрудников Минобороны разместить на радиозаводе в Избербаше оборонзаказ в виде радиолокационной системы посадки. Завод должен был поставить три комплекта РСП на сумму 135 млн рублей. Минобороны перечислило аванс в сумме 108 млн рублей, которые были похищены. Мухтара Меджидова пытаются заставить признать вину по его делу, где нет доказательств, предположил источник.

Мухтар Меджидов с января по июль 2013 года был председателем правительства Дагестана, говорится в биографии чиновника, опубликованной на "Кавказском узле".