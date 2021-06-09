09 июня 2021, 06:02

Муртузали Меджидов оправдан по делу об убийстве студентки

Суд в Москве на основании вердикта коллегии присяжных заседателей оправдал сына бывшего премьер-министра Дагестана Муртузали Меджидова, обвиненного в убийстве студентки.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня коллегия присяжных заседателей сочла невиновным сына бывшего премьер-министра Дагестана Муртузали Меджидова, обвиненного в убийстве студентки. Он освобожден в зале суда, сообщил адвокат.

Сын бывшего председателя дагестанского правительства Мухтара Меджидова Муртузали был обвинен в  убийстве 21-летней студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы в апреле 2018 года. Она была найдена под окнами вуза, врачи доставили ее в больницу, однако спасти не смогли.  

Никулинский суд Москвы 8 июня вынес оправдательный приговор Муртузали Меджидову, сообщил со ссылкой на сотрудника пресс-службы суда ТАСС. За Меджидовым остается право на реабилитацию, указали в суде.

Суд также отклонил гражданские иски родных погибшей, которые просили взыскать с подсудимого 30 миллионов рублей компенсаций, сообщило РИА "Новости".

Комментариев Муртузали Меджидова или его представителей, а также родных погибшей студентки относительно приговора суда не поступало.

Возбуждение уголовного дела против Муртузали Меджидова является способом оказания давления на его отца, обвиняемого в хищении у Минобороны России, сообщил ранее источник из окружения Мухтара Меджидова. По версии следствия, в 2012 году Мухтар Меджидов, работавший вице-премьером правительства Дагестана, убедил сотрудников Минобороны разместить на радиозаводе в Избербаше оборонзаказ в виде радиолокационной системы посадки. Завод должен был поставить три комплекта РСП на сумму 135 млн рублей. Минобороны перечислило аванс в сумме 108 млн рублей, которые были похищены. Мухтара Меджидова пытаются заставить признать вину по его делу, где нет доказательств, предположил источник.

Мухтар Меджидов с января по июль 2013 года  был председателем правительства Дагестана, говорится в биографии чиновника, опубликованной на "Кавказском узле".

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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