08 июня 2021, 00:24

Присяжные оправдали сына бывшего премьер-министра Дагестана

Коллегия присяжных заседателей сочла невиновным сына бывшего премьер-министра Дагестана Муртузали Меджидова, обвиненного в убийстве студентки, он освобожден в зале суда, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля 2020 года Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца сына бывшего председателя дагестанского правительства Мухтара Меджидова Муртузали. Обвиняемый был молодым человеком 21-летней студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы, погибшей в апреле 2018 года. Она выпала из окна четвертого этажа здания вуза, врачи доставили ее в больницу, однако спасти не смогли. Мать студентки 17 мая в суде отказалась от данных ранее показаний, противоречащих версии следствия, рассказал адвокат Меджидова.

Присяжные  7 июня оправдали Муртузали Меджидова, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Эсендиров. "Из шести присяжных пять проголосовали за его освобождение, один против. Меджидова освободили в зале Никулинского суда", - сказал он.

Заседание суда, где будет обсуждаться вердикт присяжных, запланировано на 8 июня, отметил адвокат.

Напомним, ранее источник из окружения Мухтара Меджидова заявил, что возбуждение уголовного дела против Муртузали Меджидова является способом оказания давления на его отца, обвиняемого в хищении у Минобороны России. Источник отметил, что Муртузали Меджидова  пытаются заставить признать вину по его делу, где нет доказательств. По версии следствия, в 2012 году Мухтар Меджидов, работавший вице-премьером правительства Дагестана, убедил сотрудников Минобороны разместить на радиозаводе в Избербаше оборонзаказ в виде радиолокационной системы посадки. Завод должен был поставить три комплекта РСП на сумму 135 млн рублей. Минобороны перечислило аванс в сумме 108 млн рублей, которые были похищены.

Мухтар Меджидов с января по июль 2013 года  был председателем правительства Дагестана, говорится в биографии чиновника, опубликованной на "Кавказском узле". 

Примечание:

"Версия кровной мести озвучена после стрельбы в Кизляре", "Суд отменил приговор пенсионеру МВД по делу об убийстве жительницы Дагестана", "Пользователи YouTube сравнили конфликт в Манасе и дело убитых пастухов".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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