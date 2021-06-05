05 июня 2021, 15:57

Три человека стали жертвами аварии с поездом на Кубани

Два человека погибли и один получил травмы в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Краснодарском крае.

Инцидент произошел сегодня на перегоне Гостагаевская - Анапа. Водитель легкового автомобиля "Тойота" выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом "Москва - Анапа", сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. 

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, еще один пассажир получил травмы и был госпитализирован. Пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали", - говорится в сообщении на сайте СКЖД. 

В результате ДТП на полтора часа были задержаны пассажирские поезда из Санкт-Петербурга и Смоленска в Анапу, говорится в сообщении.

В краевом МВД рассказали, что водитель автомобиля ехал со стороны дороги "Новороссийск - Керченский пролив" и выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. "Проводится проверка, устанавливаются полные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - цитирует представителя полиции ТАСС.

Примечание:

"Прокуратура назвала ответственных за гибель волгоградских спортсменок", "15 человек пострадали при ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью", "Человек пострадал в ДТП с участием поезда в Дагестане".

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