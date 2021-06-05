Три человека стали жертвами аварии с поездом на Кубани

05 июня 2021, 15:57

Два человека погибли и один получил травмы в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Краснодарском крае.

Инцидент произошел сегодня на перегоне Гостагаевская - Анапа. Водитель легкового автомобиля "Тойота" выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом "Москва - Анапа", сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, еще один пассажир получил травмы и был госпитализирован. Пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали", - говорится в сообщении на сайте СКЖД.

В результате ДТП на полтора часа были задержаны пассажирские поезда из Санкт-Петербурга и Смоленска в Анапу, говорится в сообщении.

В краевом МВД рассказали, что водитель автомобиля ехал со стороны дороги "Новороссийск - Керченский пролив" и выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. "Проводится проверка, устанавливаются полные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - цитирует представителя полиции ТАСС.