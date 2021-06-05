Жители Ставрополья пожаловались на подтопления дорог после ливня

05 июня 2021, 07:12

Сильный ливень с градом подтопил дороги и улицы в городе Михайловске Ставропольского края и в нескольких близлежащих селах. Местные жители указали властям на проблему с ливневой канализацией.

В результате дождя с градом оказались подтопленными несколько населенных пунктов, расположенных близ Ставрополя, сообщил глава Шпаковского округа Ставропольского края Игорь Серов. "Сегодня после обеда в Шпаковском округе выпало неимоверное количество осадков. Залило и Михайловск, и село Верхнерусское и [прочие населенные пункты]. Дорожные службы работают. Завтра утром примем все необходимые меры", – сообщил Серов на видео, опубликованном вечером 5 июня на его странице в Instagram.

Эта запись на странице чиновника, на которую подписаны около 18,5 тысячи пользователей, к 06.35 мск 5 июня набрала 5701 просмотров и 120 комментариев. Часть их авторов пожаловалась на отсутствие ливневой канализации. "Ливневок нет. Когда эти меры будут приниматься? В канализации уровень поднимается на максимум", – написал пользователь varvaratattoo.

"По городу нет ливневок и каждый сильный дождь оказывается катастрофой и подтоплением", – отметила marina_mezenceva.

"Ливневки где, Игорь Владимирович? Старые ливневки с той же Войкова и те убрали... И почему в новых проектах дорог их не делают?" – задался вопросами stas_nd26.

Другая часть пользователей высказала слова благодарности. "Игорь Владимирович, спасибо вам за то, что вы не бросили людей", – заявил sukhov6117. "Спасибо за поддержку и оперативность", – написала bezruckova.

"Кавказский узел" также информировал, что 22 мая жители двух сел на Ставрополье пострадали от сильного града. Жители попросили направить к ним комиссию по оценке ущерба и помочь с восстановлением жилищ.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в городе Михайловск умеренный дождь при температуре воздуха +17 градусов, скорость ветра – 5 метров в секунду. В ночь на 6 июня ожидается слабый дождь, температура воздуха понизится до +12 градусов, ветер усилится до пяти 6 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.