Жители станицы на Ставрополье запросили помощи властей после града

23 мая 2021, 12:16

В Ставропольском крае дома сельчан повреждены сильным ветром и градом, наиболее пострадали дома и посевы в станице Незлобной, сообщил глава Георгиевского городского округа. Жители станицы попросили направить к ним комиссию по оценке ущерба и помочь с восстановлением жилищ.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая крупный град в селе Каменномостское Зольского района Кабардино-Балкарии повредил крыши домов, сельхозпостройки и автомобили, сообщили пользователи Instagram и призвали власти республики установить противоградовые системы.

В администрации Георгиевского городского округа состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с тем, что град повредил кровли и частично выбил посевы сельчан, в особенности в станице Незлобной, сообщил сегодня ночью глава округа Андрей Зайцев на своей странице в Instagram.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", станица Незлобная находится в Ставропольском крае в 50 километрах от села Каменномостское в Кабардино-Балкарии.

"Пострадало имущество граждан, порывистым ветром повалены деревья, повреждены крыши домов. По предварительным данным, наибольший ущерб град нанес жителям станицы Незлобной, пострадали и другие территории. Ситуацию контролируем. Управление ЖКХ совместно с ГОЧС в круглосуточном режиме будут мониторить уровень воды в реках Подкумок и Кума. Создана комиссия по оценке ущерба, которая завтра с раннего утра приступит к работе", - написал чиновник.

По данным МЧС России, вечером 22 мая в Ставропольском крае в результате сильного дождя с градом в селе Елизаветинском повреждены кровли и остекления окон, в селе Падинское Новоселицкого городского округа подтоплены четыре придворовые территории, а из станицы Незлобная поступило три жалобы на повреждение кровли домов и остекления окон. Люди не пострадали, сообщает сегодня ТАСС.

Под публикацией Андрея Зайцева размещено, по состоянию на 12.15 мск, 44 комментария. Авторы многих из них пожаловались на повреждения домов и поинтересовались, каким образом можно получить помощь властей.

"Как и кому оставить заявку на посещение комисеей домовладений, где градом повредило крышу?" – написал, в частности, пользователь oks7365. "После вчерашнего града у нас в ст. Незлобной все выбило в огороде, дети остались без фруктов мы без овощей. Так же, год назад поставили навес, все покоцано. Андрей Зайцев, подскажите, пожалуйста, нам выплатят ущерб?" – написала aleksandrovakaty.

"Хотела бы узнать, будет какая-то помощь от государства, сильно постра[дало имущество]", - обратилась к главе округа magazin.elita.nez. "После вчерашнего града ст. Незлобной. Хотелось бы узнать будет ли какая-то комиссия и куда обратиться", - указал этот же пользователь в другом комментарии. "Подскажите адрес или телефон комиссии, на ул Революции 49 пробита крыша", - пожаловалась oxanochkal. "Станица Незлобная, улица Казачья, нет электричества. Крыша вся в дырку", - сообщил teslenkolubov.

"Андрей Владимирович, пожалуйста подскажите, создана комиссия по оценке ущерба? Мои родители, также как и многие граждане ст. Незлобной очень сильно пострадали. Перебиты теплицы, хоз. постройки, беседка, я уже не говорю про потерю всего урожая.Администрация ГГО будет материально помогать пострадавшим гражданам? Как можно обратиться к этой комиссии? Телефон или адрес. Спасибо вам заранее", - обратилась к главе округа kharitonova3686.

"Наши родители также очень серьёзно пострадали от стихии , возможно ли как-то им помочь? Пенсионерам самим ничего не восстановить", - написала nadejda1508atm, пояснив, что ее родители остались "без электричества с пробитой крышей в темноте".

"У меня мама пенсионерка тоже проживает в ст.Незлобная, в доме обвалился потолок и пробита крыша очень хотелось бы узнать координаты комиссии", - написала lyuba__aaa.

Глава городского округа, по состоянию на 12.15 мск, не опубликовал ответы на эти вопросы и не разместил на своей странице в Instagram новую информацию об устранении последствий стихии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в станице Незлобной умеренный дождь при температуре воздуха +24 градуса, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 24 мая ожидается слабый дождь, температура воздуха понизится до +19 градусов, ветер усилится до пяти метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.