Журналист "Кавказского узла" задержан в Махачкале

20 мая 2021, 18:53

Корреспондент "Кавказского узла" Расул Магомедов и несколько участников дискуссии "Взгляд на Кавказ" доставлены в полицию после того, как стали свидетелями драки, в результате которой дискуссия была сорвана.

Открытая дискуссия "Взгляд на Кавказ" должна была пройти сегодня в конференц-зале гостиницы "Приморская" в Махачкале. Начало было назначено на 17.00 мск, однако организаторы решили подождать задержавшихся участников. В это время в фойе гостиницы произошла драка между несколькими молодыми людьми. Они не имели отношения к мероприятию, но забежали в конференц-зал, где должна была произойти дискуссия. Собравшиеся начали разнимать их и вызвали полицию. Вскоре силовики прибыли на место, причем на вызов отреагировали не менее десяти нарядов. Они задержали дерущихся, передал корреспондент "Кавказского узла" Расул Магомедов.

Затем человек в гражданской одежде дал команду доставить в РОВД всех участников дискуссии. После возражений собравшихся полицейские забрали с собой только нескольких человек, в том числе Расула Магомедова и председателя общественного совета "Солидарность и свобода" Магомеда Магомедова, сообщил корреспондент "Кавказского узла" в 18.23 мск. По его словам, в полиции уточнили, что доставили его в отделение как свидетеля драки.

Дискуссию организовала редакция сайта "Такие дела". Журналистам, блогерам и активистам предлагалось обсудить, как сделать кавказскую повестку в федеральных СМИ "более человечной и приближенной к реальности", разобраться, что именно в публикациях о Северном Кавказе задевает местных жителей, вызывает негативную реакцию. В качестве спикеров в публичной дискуссии должны были выступить дагестанский журналист и общественный деятель Светлана Анохина и руководитель ресурсного центра "Развитие", социолог Джанетт Ахильгова из Ингушетии, говорится в релизе организаторов дискуссии.