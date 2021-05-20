Уроженец Кабардино-Балкарии получил 16 лет по делу об отравлениях и кражах

20 мая 2021, 20:01

Басманный суд Москвы признал виновным в 30 случаях разбоя жителя Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, который в центре Москвы знакомился с людьми, подсыпал им лекарственные препараты и похищал их имущество. Суд удовлетворил иски семи потерпевших о возмещении ущерба и морального вреда.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая гособвинение потребовало приговорить к 17 годам лишения свободы уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, обвиненного в серийных отравлениях и кражах на более чем миллион рублей в Москве. Сабанов признал свою вину частично. По словам Сабанова, он ограбил трех потерпевших, но не отравлял их.

Басманный районный суд Москвы вынес сегодня приговор Мурату Сабанову по делу о серийных отравлениях в Москве. Следствием и судом установлено, что в мае и июне 2019 года Сабанов знакомился с потерпевшими в центре Москвы и предлагал им выпить напиток, в котором он растворял вещества седативного действия, после чего потерпевшие теряли сознание. Сабанов похищал их имущество, а впоследствии и деньги с банковских карт, сообщил сегодня Следком России на своем сайте.

Сабанов осознавал, что лекарственные вещества, которые он использовал, в сочетании с алкоголем усиливают эффект, что представляет опасность для жизни и здоровья, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Москвы.

Сабанов обвинялся в совершении 30 эпизодов разбоя, 10 эпизодов краж, шести случаев похищения паспорта и четырех случаев мошенничества. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, проинформировал сегодня ТАСС.

Часть 1 статьи 162 Уголовного кодекса России (разбой) предусматривает до восьми лет лишения свободы, часть 4 той же статьи (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью) - до 15 лет лишения свободы. Часть 3 статьи 158 Уголовного кодекса России (кража, совершенная с банковского счета) предусматривает до шести лет лишения свободы, часть 2 статьи 325 Уголовного кодекса России (похищение паспорта) - арест до трех месяцев, часть 1 статьи 159.3 Уголовного кодекса России (мошенничество с использованием электронных средств платежа) - до трех лет лишения свободы.

Суд частично удовлетворил иски ряда потерпевших о возмещении ущерба и морального вреда, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софринская. Иски в ходе процесса заявили семь человек, им суммарно будет выплачено 1 854 000 рублей, проинформировало сегодня Вusiness FM.

Уголовное дело поступило в Басманный районный суд 11 ноября 2020 года, состоялось 20 судебных заседаний, приговор был оглашен сегодня, следует из карточки дела на сайте суда. Комментариев от представителей защиты Мурата Сабанова относительно приговора суда не поступало.