19 мая 2021, 18:37

Глава дагестанского села обвинен в служебном подлоге

В суд направлено дело бывшего главы села Буглен Буйнакского района, который обвинен в том, что необоснованно выдал местной жительнице земельный участок.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый заверил документ с ложными сведениями о наличии в собственности местной жительницы земельного участка площадью 0,1 га. На основании этого подложного документа в подразделении дагестанского Росреестра было зарегистрировано право собственности на земельный участок, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Чиновник обвинен в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (часть 2 статьи 286 и часть 2 статьи 292 Уголовного кодекса России). Дело направлено в суд. "Принятыми в ходе следствия мерами причиненный ущерб возмещен, земельные участки возвращены в собственность муниципального образования", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал про дело о превышении полномочий и служебном подлоге в отношении бывшего главы сельсовета в этом же районе. По версии следствия, в 2015 году обвиняемый по просьбе своего знакомого изготовил официальные документы с заведомо ложными сведениями, необоснованно наделив его участком площадью 300 квадратных метров.

Примечание:

"Дагестанский чиновник обвинен в загрязнении воды в Каспийске", "Глава села в Дагестане заподозрен в махинациях с землей", "Глава ведущей больницы в Махачкале уволен в связи с коррупцией".

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