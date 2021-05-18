Суд продлил арест ростовчанина по делу о политическом вандализме

18 мая 2021, 20:12

Суд в Ростове-на-Дону продлил срок содержания в СИЗО Кириллу Скрипину, который в составе группы обвиняется в нанесении двух надписей о президенте России.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта силовики задержали в Ростове-на-Дону трех человек, которые, по данным ФСБ, являются членами экстремистской группировки и планировали совершить акты вандализма в отношении объектов органов власти. Один из них, Кирилл Скрипин, был отпущен под обязательство о явке, однако затем его задержали на границе с Украиной. 3 апреля Скрипин был арестован до 23 мая. 16 апреля Ростовский облсуд отказался смягчить Скрипину меру пресечения.

В постановлении о привлечении Скрипина в качестве обвиняемого от 8 апреля, подписанного дознавателем ростовского отдела полиции N 1 (копия документа имеется в .распоряжении "Кавказского узла") говорится, что "12 марта примерно с 20.20 мск по 21.00 мск Скрипин, "действуя совместно с (Михаилом) Селицким и несовершеннолетним, "грубо нарушая нормы общественной нравственности, выразив явное неуважение к обществу, пренебрегая нормами морали, осознавая противоправность своих действий, действуя по мотивам политической ненависти, находясь в местах расположения государственных учреждений, в том числе судов общей юрисдикции, около дома N 62 по улице Криворожская в Ростове-на-Дону, осуществил нанесение политической надписи: "Путин - вор" на стену дома с помощью красящих веществ белого и черного цветов, осквернив это здание и обезобразив его внешний вид". Аналогичная надпись была нанесена и на доме N 64 по Криворожской улице, отмечается в документе.

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону сегодня продлил срок ареста Кирилла Скрипина. "Суд постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемого Скрипина Кирилла на один месяц, всего до двух месяцев и 19 суток, то есть до 21 июня включительно", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы суда.

Комментариев от Кирилла Скрипина или его официальных представителей относительно решения суда не поступало.