Защита Иритова заявила о расхождениях в материалах дела

18 мая 2021, 02:09

Даты в различных медицинских документах об обследовании сотрудника полиции Хамидби Губашиева, в избиении которого обвиняется активист Аслан Иритов, не совпадают, заявил на заседании Нальчикского городского суда адвокат Султан Тельхигов.

"Кавказский узел" сообщал, что Аслан Иритов обвинен в избиении полицейских 31 октября 2017 года. Суд назначал повторную лингвистическую экспертизу, чтобы определить, носили ли произнесенные Иритовым на кабардинском языке выражения во дворе его дома оскорбительный характер. Защита добилась исключения результата этого исследования из числа доказательств, так как пункты выводов эксперта противоречат друг другу, а сам специалист не владеет кабардинским языком. На заседании суда 29 апреля эксперты заявили о провокационном поведении силовика в ходе конфликта с Иритовым.

31 октября 2017 года, когда члены организации "Вольный аул" собирались провести митинг, во двор к Иритову явились силовики с предупреждением о недопустимости проведения несогласованной акций. По версии обвинения, инвалид Иритов, у которого нет кистей обеих рук, нанес травму средней тяжести заместителю начальника Центра "Э" Хамидби Губашиеву. Между тем травмы получили члены семьи Иритова. Иритов добивается уголовного преследования силовиков. Верховный суд Кабардино-Балкарии прекратил производство по жалобе Иритова, однако 5-ый Кассационный суд в Пятигорске в марте постановил пересмотреть это решение. Дело возвращено в Нальчикский городской суд на новое рассмотрение.

В Нальчикском городском суде на процессе по делу руководителя общественной организации "Вольный аул" Аслана Иритова 17 мая показания дала начальник отдела нормирования оплаты труда Центра финансового обеспечения МВД по Кабардино-Балкарии Залина Жамборова. Она была приглашена в суд по ходатайству защиты.

Свидетелю был задан вопрос, каким образом производится оплата листков нетрудоспособности сотрудников полиции. Залина Жамборова пояснила, что за время нахождения на больничном сотрудник получает денежное довольствие в полном объеме. Листок нетрудоспособности ему выдается, но на размер оплаты он не влияет.

Она также сказала, что сотрудники полиции оплату за больничные листы получают не из фонда обязательного медицинского страхования, а из федерального бюджета. А больничный лист предъявляется для того, чтобы начальник убедился, что он действительно болел, а не прогуливал. Копия листка временной нетрудоспособности, по словам свидетеля, сдается в Управление по работе с личным составом.

В соответствии с пунктом 85 Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 31 января 2013 года №65, в период прохождения службы сотруднику, находящемуся на излечении, полностью сохраняется размер денежного довольствия, получаемого им ко дню освобождения от служебных обязанностей по временной нетрудоспособности.

Как пояснил адвокат Султан Тельхигов, представляющий интересы Иритова, он ходатайствовал о вызове данного свидетеля, ибо сомневался, что Хамидби Губашиев вообще был на больничном.

"Мы изначально ставили под сомнение, что данный сотрудник находился на больничном. Однако свидетель только прояснила нам порядок оплаты больничных листов сотрудникам", - рассказал Тельхигов корреспонденту "Кавказского узла".

После допроса свидетеля адвокат Тельхигов заявил ходатайство о вызове в суд врача невролога медико-санитарной части МВД по Кабардино-Балкарии Т. Балаевой. Ходатайство он обосновал тем, что в заключении судебно-медицинской экспертизы о полученных Губашиевым травмах и в дубликате амбулаторной карте (в суд была представлен дубликат карты в связи с тем, что сама карта была утеряна) имеются противоречия. По его мнению, для их устранения следует допросить Балаеву.

"Согласно заключению эксперта от 25.12.2017 года, у потерпевшего Губашиева Х.М. имелись телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей и ушибленной раны нижней губы, сотрясение головного мозга, ушибленная рана правой кисти, в результате чего Губашиеву причинен вред здоровью средней тяжести. Выводы эксперта полностью основаны на информации, изложенной в индивидуальной карте амбулаторного больного Губашиева Х.М. Данное обстоятельство подтвердила в ходе допроса эксперт Доттуева. Иных оснований для вывода о расстройстве здоровья Губашиева Х.М. сроком более трех недель в указанном заключении экспертизы нет", - говорится в ходатайстве.

Судмедэксперт Фатимат Доттуева на заседании суда 27 мая 2019 года сообщила, что не помнит, какое заключение выдала после осмотра Губашиева. В заключении экспертизы сказано, что у Губашиева "ушибленная рана нижней губы и кроповодтек". Согласно заключению эксперта, невролог медсанчасти диагностировала у Губашиева сотрясение головного мозга, повлекшее расстройство здоровья до 21 дня. Свидетельница сообщила, что в случае, если бы Губашиев упал лицом вниз, он мог бы получить такие повреждения.

Адвокат указал, что даты, когда потерпевший обследовался у невролога Балаевой, в дубликате амбулаторной карты не совпадают с датами в ее оригинале, на информации, из которой основывается заключение СМЭ. Есть и другие расхождения.

Суд поставил ходатайство на обсуждение.

Организация "Вольный аул" добивалась выделения участков нуждающимся жителям одноименного микрорайона Нальчика. 12 декабря 2017 года "Вольный аул" подал заявку на участие в аукционе на право аренды земли и внес задаток, который был возвращен. Организация снова внесла задаток и повторно подала заявку на участие в аукционе. 14 декабря 2017 года управление земельных отношений уведомило "Вольный аул" о недопуске к участию в торгах со ссылкой на письмо республиканского управления Минюста о приостановлении деятельности организации. Второй причиной было названо то, что задаток от "Вольного аула" на дату рассмотрения заявок не поступил. Впоследствии обвинения в экстремизме с организации были сняты.

Аслан Иритов сказал, что он поддерживает ходатайство, однако смысла не видит, ибо он никого не бил, к Губашиеву и Крымукову ближе чем на два метра не приближался.

"Нет причин, чтобы у него (Губашиева) было сотрясение мозга средней тяжести", - заявил Иритов.

Суд удовлетворил ходатайство о вызове врача-невролога Балаевой. Следующее заседание пройдет 28 мая.