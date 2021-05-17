Горнолыжный сезон продлен на курорте "Эльбрус" до конца мая

17 мая 2021, 14:33

в горах достаточно снега, чтобы подготовить для горнолыжников качественные трассы, сообщила сегодня администрация курорта "Эльбрус".

"Кавказский узел" писал, что курорт "Эльбрус" 28 апреля полностью возобновил работу после связанного с непогодой перерыва, зимний сезон на "Эльбрусе" продлен на все майские праздники.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус - патриарх Кавказских гор", подготовленной "Кавказским узлом".

Горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии продлен до конца месяца, сообщила сегодня пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа".

"Вместо запланированного завершения горнолыжного сезона курорт "Эльбрус" объявил о его продолжении. Снега на высочайшей горе Европы достаточно, чтобы подготовить для гостей качественные трассы. Для катания открыта зона от станции канатной дороги "Гара-Баши" на высоте 3 847 м до станции "Старый Кругозор" на высоте 3 000 м. Общая протяженность доступных трасс - почти 10 км", - процитировал сообщение пресс-службы ТАСС.

Действие ски-пассов автоматически продлено, однако точная дата закрытия курорта "Эльбрус" для катания пока неизвестна, сообщила сегодня администрация курорта в своем Instagram-аккаунте. Для прогулок уже доступны летние трекинговые маршруты, в том числе к водопаду Девичьи косы, говорится в сообщении..