Почти 29 тысяч жителей Грузии подписались под петицией за отмену комендантского часа

15 мая 2021, 14:49

Под петицией с требованием отменить комендантский час, действующий в связи с неблагоприятной эпидситуацией в Грузии, оставили подписи 28729 человек. Время комендантского часа в ночное время планируется сократить, но только для вакцинированных от коронавируса граждан, сообщили в Минздраве страны.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации остается в силе обязательное ношение масок на улице и так называемый "комендантский час". За 9 мая грузинские полицейские выявили 1813 нарушений ковид-ограничений. За нарушение масочного режима оштрафованы 1717 человек, а за игнорирование "комендантского часа" - 96. 13 мая после майских каникул начали работать школы и детские сады, муниципального транспорта, которая была приостановлена на время майских каникул, пишет со ссылкой на министерство "Sputnik-Грузия".

Грузинские активисты неоднократно проводили акции протеста с требованием отменить комендантский час, который действует с 21.00 (20.00 мск) до 05.00 (04.00 мск). Они заявляли, что такая мера неэффективна против распространения коронавируса, а штрафы за появление на улице в ночное время непомерно высоки.

Сбор подписей под петицией за отмену комендантского часа в Грузии, адресованной правительству страны, был организован на сайте manifest.ge. «Комендантский час, введенный сегодня для ограничения распространения вируса, не выдерживает никакой критики и не служит целям, для которых он был введен. Режим комендантского часа вызывает большую концентрацию людей в закрытых общественных местах (общественный транспорт, магазины и другие подобные места) непосредственно перед его началом, чем это было бы в отсутствие режима комендантского часа.

Строгое соблюдение дистанции в общественных местах, необходимое для предотвращения распространения вируса, не связано с комендантским часом... Когда приближается время приближения комендантского часа, выдерживать дистанцию ​​становится невозможно", - указано в петиции ректором университета Ильи Чавчавадзе Гиги Тевзадзе от 22 апреля.

Важно отменить комендантский час, но усилить просветительскую кампанию и ускорить всеобщую вакцинацию, считают авторы петиции. Они потребовали отмены комендантского часа. По данным на 14.40 мск сегодня, под петицией подписались 28729 человек, в то время как целью было собрать 25 000 подписей.

Вопросы частичного ослабления ограничений на передвижение в ночное время активно обсуждаются, сообщила 14 мая замминистра здравоохранения Тамар Габуния в эфире Общественного вещателя Грузии, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла". «Идет активная дискуссия о сокращении времени ограничения на передвижение в ночное время», - сказала Габуния.

Кроме того, планируется активизировать процесс вакцинации в определённых группах населения. "В бизнес-секторе есть приоритетные группы, члены которых также должны работать в относительно закрытом пространстве. Приоритетом будет активация вакцинация в этих группах. Это сотрудники, работающие на рынках, в магазинах и торговых центрах. Конечно, все зависит от того, насколько быстро будут мобилизованы дополнительные дозы, чтобы мы могли охватить все группы", - пояснила замминистра.

Она отмечает, что послабление ограничений коснется только вакцинированных граждан. "Возможно, передвижение вакцинированных будет продлено ночью, соответствующие службы уже обсуждают эти вопросы. Ни исключено, что решение будет принято до конца месяца", - сказала Габуния.

По данным на 13 мая в Грузии вакцинировались от коронавируса препаратами AstraZeneca, Pfaizer и Sinopharm 77 343 человека, из них двумя дозами вакцинированы 13 084 человек, сообщили "Новости Грузии".

Отмена ограничения на ношение масок в повестке дня не стоит, заявила замминистра. "Даже если мы успешно преодолеем пик (пандемии) до конца мая, маска остается средством защиты", - приводит слова Габунии "Спутник-Грузия".

Главный эпидемиолог страны Амиран Гамкрелидзе считает, что в текущей эпидемиологической ситуации следовало бы объявить строгую изоляцию примерно на четыре-шесть недель, и тогда страна встретит лето с хорошими результатами. Однако экономика страны не выдержит этого сильного удара, поэтому страна опасается принимать дополнительные меры, сказал он в интервью телеканалу "Пирвели".

За последние сутки в Грузии подтверждено 1 576 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 584 человека, 29 умерли. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 329 407, выздоровели 307 918, скончались 4 426 человек, следует из опубликованных сегодня данных на сайте Stopcov.ge.