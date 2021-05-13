Жители Беслана откликнулись на трагедию в Казани

13 мая 2021, 00:19

Около 100 человек собрались в спортзале школы №1 в Беслане, чтобы почтить память жертв нападения на школу в Казани. Новости о казанской трагедии всколыхнули воспоминания бесланцев о теракте 2004 года, рассказали участники акции.

В школе №1 в Беслане, где в сентябре 2004 года произошел теракт, вечером 12 мая зажгли свечи в память о погибших в Казани, передал корреспондент "Кавказского узла".

Утром 11 мая в Казани в результате стрельбы в школе погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек ранен. Правоохранительные органы заявили, что стрелял 19-летний студент колледжа, сообщило РИА "Новости". 12 мая суд Казани арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на казанскую школу Ильназа Галявиева, он полностью признал свою вину, информировал ТАСС.

В спортзале школы №1, которая стала мемориалом, собралось около 100 человек. Среди них - представители комитета "Матери Беслана", власти Правобережного района, учителя и учащиеся школ, бывшие заложники, а также просто жители города.

Волонтеры выложили на полу спортзала из свечей слова "Казань. Скорбим. 11.05.2021". Память погибших почтили минутой молчания.

"То, что произошло в Казани, опять вернуло нас в 3 сентября. Мы хотим сказать всем людям, всем родителям, жителям Казани, раненым детям и взрослым, что мы с ними. Мы очень переживаем эту трагедию, мы скорбим с родителями, которые потеряли своих детей. Мы рядом с теми, кто сейчас мучается от этих ран, потому что мы знаем, как мучились наши дети, мы знаем, какая нелегкая участь ждет тех родителей, которые вернулись в свои пустые дома.

Очень хочется найти слова, чтобы поддержать их, но вы все знаете, что нет таких слов, нужно только время. Но каждый родитель будет знать, что далеко в Беслане есть люди, которые это пережили и переживают. Я думаю, сейчас нет ни одного равнодушного на земле, кто бы мог спокойно говорить об этой трагедии", - сказала председатель комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.

По ее словам, все они очень тяжело переживали вчерашний день (11 мая). "Мы опять будем обращаться к представителям власти, чтобы были усилены меры безопасности детей, безопасности школ", - добавила Дудиева.

Произошедшее вновь всколыхнуло воспоминания о трагедии в Беслане, сказала зампредседателя комитета "Матери Беслана" Анета Гадиева. "Это было дежавю [...] Крики, дети выпрыгивают, бегут, на земле окровавленные тела. Поэтому Беслан не мог остаться равнодушным", - заявила она.

Регина Санакоева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что оказалась в заложниках в бесланской школе, когда ей было всего три года. Она пришла на линейку с соседями. "В прошлом году мы ездили с выставкой, где рассказывали о событиях в Беслане. Мне кажется, это нужно продолжать, чтобы люди знали об этой трагедии, нужно расширять географию. Надо такие темы поднимать, чтобы это не повторялось", - считает она.

По словам Санакоевой, после новостей о школе в Казани она очень расстроилась. "Мне кажется, в Беслане всех это затронуло. Начали всплывать воспоминания, стало страшно", - сказала она.

Жительница Беслана Рима Торчинова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что события в Казани напомнили ей о теракте. "Вчера (11 мая) у меня было давление, мне было очень плохо. Даже фотографии напомнили нашу школу, очень сильно всколыхнуло воспоминания. Хотя мы не забываем ни на минуту все, что было в Беслане", - поделилась она.

Зарина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что у нее в школе №1 погиб друг. "Неприятно слышать такие новости [...] У меня здесь в заложниках были друзья. К счастью, многие выжили, но один близкий друг погиб", - сказала она.

После трагедии в Казани врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло распорядился усилить меры безопасности в детских садах и школах республики, говорится в сообщении на официальном сайте главы и правительства республики.

Напомним, 1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Еще 810 человек получили ранения, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)". Также на "Кавказском узле" опубликована хроника теракта и последовавших за ним событий.