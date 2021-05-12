12 мая 2021, 17:53

296 человек стали жертвами массового отравления на юге Армении

В городе Сисиан Сюникской области у 296 пациентов появились симптомы кишечной инфекции, в том числе у 281 ребенка. Пять человек проходят лечение в больнице. Минздрав Армении связал отравление с недавним ремонтом водопровода в городе. 

С 9 по 11 мая в медицинский центр Сисиана обратились 13 жителей с симптомами кишечной инфекции, пять из них были госпитализированы.

Специалисты Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава 11 мая провели подомовые обходы, в их ходе были выявлены еще 199 заболевших. У большинства пациентов симптомы были схожие: рвота, диарея, слабость и повышение температуры тела до 38 градусов, сообщило сегодня АМИ "Новости Армения" со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Сегодня в медицинский центр Сисиана обратились еще 14 жителей с симптомами кишечной инфекции, 70 больных были выявлены в ходе подомовых обходов. В результате зафиксированы 296 случаев заболевания с характерными для кишечных инфекций симптомами, среди заболевших - 281 ребенок. Пять пациентов лечатся стационарно, остальные - на дому. Состояние всех больных оценивается как умеренное и легкое с положительной динамикой., сообщило издание News.Am.

Вероятным источником заражения Минздрав Армении назвал водопроводную воду, эпидемиологи взяли пробы воды для уточнения источника заражения. "В ходе эпидемиологических исследований выяснилось, что отравлениям предшествовала авария в системе водоснабжения населенного пункта, проводился ремонт водопровода", - процитировал сообщение ведомства "Sputnik Армения". 

Сисиан - город в Сюникской области Армении, по данным переписи населения 2011 года в нем проживало 14 894 человека, следует из информации на сайте Статистического комитета Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 января 14 жителей нескольких сел в Тавушской области Армении были госпитализированы с жалобами на отравление. Врачи предположили, что причиной ухудшения самочувствия пациентов могло стать употребление ими загрязненной воды, которую сельчане брали из одного и того же источника. После госпитализации жителей специалисты провели экспертизу проб воды, результаты которой показали несоответствие качеству. Водоснабжение в села из источника было прекращено.

Примечание:

"Число жертв алкогольного отравления в Армении выросло до 20", "19 армянских школьников попали в больницу с отравлением", "Армянский омбудсмен призвал создать буферную зону у приграничных сел".

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