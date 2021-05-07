Приставы осуждены по делу о мошенничестве и взятке в Ростовской области

07 мая 2021, 08:23

Бывший начальник районного отдела судебных приставов в Азове приговорена к лишению свободы в исправительной колонии общего режима, пристав-исполнитель - к штрафу, сообщил Следком 6 мая.

По версии следствия, в 2018 году сотрудники районного отдела судебных приставов ввели в заблуждение должника по исполнительному производству и похитили у него 19 тысяч рублей. Кроме того, в 2019 году начальник отдела судебных приставов получила взятку в сумме 200 тысяч рублей за непринятие мер к изъятию имущества должника в ходе исполнительного производства, сообщило следственное управление Следственного комитета по Ростовской области.

В отношении бывших приставов было возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и п. "а, б, в" ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки), они были уволены со службы. Суд признал их виновными и приговорил бывшего начальника райотдела приставов к 5 годам и 2 месяцам исправительной колонии общего режима; приставу-исполнителю назначен штраф в размере 120 тысяч рублей, говорится в сообщении, опубликованном 6 мая на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле 2020 года суд в Ростове-на-Дону приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима и штрафу бывшего начальника отдела судебных приставов Советского района. Он был признан виновным в получении взяток за снятие ограничений, а также в неисполнении решений суда о сносе самостроя. Защита обжаловала приговор, но суд отказался смягчить наказание.