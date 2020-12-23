23 декабря 2020, 19:45

Суд отказался смягчить наказание ростовскому приставу за взяточничество

Приговор бывшему начальнику отдела судебных приставов Александру Чекулаеву, осужденному на 3,5 года колонии за взяточничество и халатность, оставлен в силе Ростовским облсудом.

Как сообщал "Кавказский узел", в июле суд в Ростове-на-Дону приговорил к трем годам колонии общего режима и штрафу бывшего начальника отдела судебных приставов Советского района Александра Чекулаева. Он был признан виновным в получении взяток за снятие ограничений, а также в неисполнении решений суда о сносе самостроя.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда также признала Чекулаева виновным в получении взяток и халатности (ч. 1 и 3 статьи 290 и ч. 1 статьи 293 УК России) и оставила приговор Советского райсуда без изменений, проинформировал сегодня корреспондента "Кавказского узла" представитель пресс-службы облсуда.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Александра Чекулаева и его представителей относительно решения суда.

Примечание:

"Мэр Азова освобожден из-под домашнего ареста", "Следком заподозрил ростовского чиновника в коррупции", "Военный инженер в Ростове-на-Дону осужден на восемь лет за вымогательство взятки".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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