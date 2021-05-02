Православные Дагестана сочли важным и в пандемию посетить храм на Пасху

02 мая 2021, 15:46

Пасхальное богослужение прошло в Свято-Успенском кафедральном соборе Махачкалы с учетом требований Роспотребнадзора, число верующих было немного меньше обычного, сообщили в местной епархии. Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" в Махачкале православные назвали важным посещение храма на Пасху даже в пандемию.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году на праздничные службы в честь Пасхи прихожане не допускались, сообщили в православных храмах Дагестана.

Основные религиозные обряды на Пасху прошли ночью, днем люди продолжают праздновать в кругу родных и близких, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" секретарь Махачкалинской епархии, священник Виталий Тарасов. В этом году на пасхальном богослужении, по его оценке, присутствовало меньше верующих, чем в предыдущие годы.

"Людей было меньше, чем обычно. Праздничное богослужение проходило с учетом всех рекомендаций, которые просит соблюдать Роспотребнадзор в связи с обстановкой в стране и мире. Были и маски, и дезинфекция рук на входе", - отметил священнослужитель.

Значительно больше людей пришло на освящение пасхальной снеди, которое проводилось на территории у входа в храм. "То, что освящение проводится на улице, не связано с нынешней обстановкой. Это такая традиция, что оно проводится не внутри храма", - пояснил отец Виталий. Пасха празднуется всю неделю, до следующего воскресного дня, отметил он. Каждый верующий по возможности еще придет помолиться в Светлую седмицу, добавил священнослужитель.

К 12 часам дня двор Свято-Успенского кафедрального собора Махачкалы был полон верующих, которые пришли на освящение праздничных куличей и яиц. Они расставляли их на столике у храма, периодически к столику подходил батюшка, который читал молитвы и окроплял снедь святой водой, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Пасха для православных является самым святым и великим праздником, отметила жительница Махачкалы Инна. "С самого утра в этот день чувствуешь радость и умиротворение. Появляется ощущение, что именно с сегодняшнего дня все станет лучше. Мы как бы открываем новую страницу в жизни", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Семья старается на все праздники посещать церковь вместе с детьми, чтобы приобщить их к вере. "В подобные дни чувствуешь поддержку своих соверующих, это особенно важно, когда живешь в регионе, где большинство людей придерживаются другой религии", - подчеркнула Инна.

Опасений из-за коронавируса Инна не испытывает, так как все члены семьи уже вакцинировались. "В прошлом году было другое ощущение. Но мы сделали прививки, и я сейчас хожу и ничего не опасаюсь", - пояснила она.

Жительница Каспийска Лилия каждое воскресенье приезжает в Махачкалу в храм. "Этот храм больше мне пришелся по душе. Поэтому я и хожу сюда каждое воскресенье. Угроза пандемии еще есть, поэтому я ношу маску, хотя и переболела в легкой форме. Куда серьезнее перенес болезнь мой муж", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

К вере Лилия пришла в 30 лет. Она выразила сожаление, что в советские годы "не прививали веру". "Человека в храм могут привести свои проблемы. Так произошло и со мной. Но здесь ты сразу начинаешь чувствовать, что есть сила, которая помогает тебе", - подчеркнула она.

Студентка Елизавета рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что старается посещать храм каждое воскресенье. По ее словам, вера очень сильно помогает в жизни, а Божья сила, как она считает, направляет ее по правильному пути в сложных ситуациях.

В 42 года к вере пришла Лариса из Махачкалы - она крестилась сама и крестила своих детей перед тем, как отправить их на учебу в другой регион. "Там у них не было родственников, и поэтому защиту для них я видела только в Боге и понадеялась на него. И он помог – они отучились, работают, нашли себе место и обзавелись семьями. Я считаю, что покровительство Господа сыграло самую главную роль", - сказала она.

По ее словам, до пандемии она очень часто ходила в церковь. "Во время пандемии немного все изменилось. Но в церковь ходить я не перестала. Богослужения проходили на улице", - отметила Лариса. По ее словам, она переболела коронавирусной инфекцией и смогла вылечиться без обращения к врачам. Вакцинироваться не собирается. "Что Бог даст, то и будет", - подчеркнула Лариса.

"Кавказский узел" также писал, что до 10 мая в парках Махачкалы работают дополнительные мобильные пункты вакцинации от коронавируса. На Пасху можно будет привиться и в пункте рядом с православным Успенским собором.

Мобильный пункт вакцинации сегодня был расположен возле Свято-Успенского собора в Махачкале. За первые четыре часа работы пункта, к 13:00 мск, прививки сделали семь человек, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участковый терапевт Зульфия Базаева.

"Если желающего привиться ничего не беспокоит, температура и давление в норме, и он не болел в последние два месяца, то мы делаем прививку", - пояснила врач.

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