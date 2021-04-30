Жители Новороссийска добиваются прекращения строительства в Пионерской роще

30 апреля 2021, 03:25

Активисты на сходе потребовали остановить строительство детского сада в единственной зеленой зоне южной части Новороссийска. Они заявили, что на месте строительства вырублены деревья и засыпан ручей.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2016 года в Краснодарском крае власти Новороссийска объявили о присвоении Пионерской роще статуса особо охраняемых природных территорий местного значения.

Экологическое обследование территории Пионерской рощи завершено. Соответствующий проект решения городской думы прошел проверку в правовом управлении и передан в прокуратуру города.

Активисты 28 апреля провели сход, чтобы остановить строительство детского сада в Пионерской роще, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественного движения "Пионерская роща" Сергей Неберо.

К собравшимся активистам приехали представители городской администрации и пригласили на встречу 29 апреля в актовом зале Морского культурного центра, на нее пришло больше 100 жителей города, сказал он.

Активист пояснил, что борьба жителей за рощу началась в феврале, когда местные жители увидели, что на участок начали завозить заборные секции и пилить деревья. "Я тогда объявил об организации собрания граждан по этому вопросу, через Госуслуги отправил уведомление о проведении собрания в городскую администрацию. Власти сообщили, что проводить собрание не разрешают из-за коронавирусных ограничений. Но мы все равно собрались, и через 10 минут меня задержали и доставили в полицию, составили протокол за организацию несанкционированного митинга и оштрафовали на 10 тысяч рублей", - сообщил Неберо. Он отметил, что Пионерская роща – единственная крупная зеленая зона, которая осталась в этом районе. Но возможности строить здания в другом месте у властей нет, поскольку свободных участков в городе не осталось, утверждает активист. При этом чиновники заявляют, что строят не на месте Пионерской рощи, а на прилегающей территории, сказал Неберо.

"Есть генеральный план Новороссийска, есть план строительства в Южном районе. Я сам был на публичных слушаниях, когда обсуждался проект строительства 15-го и 16-го микрорайонов города. В каждом из этих микрорайонов должно быть не менее одного детского сада и школы", - рассказал активист.

По словам Неберо, на встрече он указал чиновникам, что по генплану детский сад должен строиться внутри микрорайона, по санитарным и строительным нормативам детский сад должен быть не более в 500 метрах от места жительства. "Но администрация заявляет, что свободных участков в 15-м, 16-м микрорайонах нет. А участки, где по генплану предполагалось строительство дошкольных учреждений, давно заняты", - сказал он.

По земле, где планируется строительство дошкольного учреждения, протекал ручей, который не замерзал зимой и не засыхал летом. Активисты считают его полноценным водным объектом, но после начала строительных работе его начали засыпать, рассказал Неберо. При этом ранее горожанам обещали, что выкопают для ручья новое русло, он будет протекать вдоль ограждения детского сада, отметил активист.

"Засыпали ручей и устроили болото, вода никуда не уходит. Мы получили официальный ответ из Минимущества Краснодарского края о том, что ручей является общественной собственностью, находится под юрисдикцией государства и распоряжаться им может только государство. А муниципалитет не имеет право брать на себя государственные полномочия и переносить русло или засыпать его", - рассказал Неберо. Он пояснил, что активисты планируют добиться постановки участка под ручьем на кадастровый учет, а также создать совет по общественному контролю за стройкой.

Экологи поддержали активистов

Сопредседатель общественного экологического совета при главе Новороссийска, член совета "Эковахты" Татьяна Трибрат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что Пионерскую рощу долгое время не ставили на кадастровый учет и активно застраивали, а затем активисты основали общественную организацию, стали проводить митинги с требованием провести кадастрирование зеленой зоны.

"Во время работы в губернаторском общественном совете я попросила провести выездное краевое заседание по зеленым зонам в Новороссийске. С вице-губернатором мы побывали в Пионерской роще. Местные власти объявили, что она получила статус особо охраняемой природной территории местного значения и три спорных участка вернули в состав рощи. Общая площадь рощи была 11, 6 гектара, а когда эти участки вернули, то стала 13,6", - рассказала Трибрат. Тогда же активисты потребовали вернуть в состав охраняемой территории участок площадью 0,6 гектара, по которому проходил ручей. Местные власти пообещали это сделать, отметила она.

"Мы думали, что... вопрос решился в нашу пользу, и успокоились. Этой зимой, когда выпилили первые 22 дерева, поднялся шум", - рассказала Трибрат. Администрация заявила, что порубочные билеты не выдавала, утверждает эколог.

Городские власти не признают существование ручья на участке, где планируется построить детский сад, сказала она. "Росимущество и природоохранная прокуратура говорят, что есть ручей. Администрация говорит, что раз его нет на кадастре, то его нет вообще... Поскольку его сейчас засыпали, будем через суды, через обращения к губернатору, через министерство водных ресурсов добиваться, чтобы он появился на кадастре как водный объект", - сказала Трибрат.

Еще 30 лет назад Пионерская роща находилась за городом, потом на месте аэропорта и виноградников началось строительство 14-го, 15-го, 16-го микрорайонов, рассказала она. При этом строительство школ, поликлиник и детских садов там не планировали, утверждает эколог.

Участок, где предполагается построить детсад, расположен вдоль трассы. "Он зажат между Дворцом творчества, коммерческими объектами и Пионерской рощей. Очень маленькая территория, еще и перепад высоты, ручьи. Его будет затапливать весной. Более неудобного участка для детского сада представить себе сложно", - считает Трибрат. Она отметила, что все прилегающие к Пионерской роще микрорайоны - это плотная многоэтажная застройка, дворы – это сплошные заасфальтированные парковки.

"Людям в этих огромных микрорайонах негде гулять. Единственный зеленый уголок – это роща. В микрорайонах нет ни аллей, ни парковых зон, ни скверов", - рассказала Трибрат. Площадь Пионерской рощи до начала большого жилищного строительства составляла 36 гектаров, а сейчас - 13,6 гектара, сказала она.

По данным "Экологической Вахты по Северному Кавказу", земельный участок по улице Южной, в соответствии с выпиской из ЕГРН, относится к землям населенных пунктов и предназначен для размещения образовательных учреждений, собственником участка является администрация Новороссийска. 15 февраля 2021 года по результатам аукциона он был предоставлен в аренду фирме, говорится в пресс-релизе экологов, направленном корреспонденту "Кавказского узла". Там находится водный объект – ручей, а, в соответствии с пунктом 2 статьи 102 Земельного кодекса РФ, на землях, покрытых поверхностными водами, образование земельных участков не осуществляется, отмечено в нем.

"Эковахта" 12 апреля 2021 года направила в администрацию Новороссийска письмо, в котором предложила уточнить границы участка, чтобы исключить из его площади водный объект природного происхождения. "Получив письмо Росимущества, они начали активно закапывать ручей", - сообщили экологи.

Координатор организации Андрей Рудомаха рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой помочь разрешить конфликт. "Я просил рекомендовать администрации Новороссийска приостановить строительные работы и сформировать рабочую группу с участием представителей федеральных, краевых и муниципальных властей, а также активистов и экологов. И поручить рабочей группе рассмотреть вопрос о выборе другого участка для размещения детского сада в Южном районе города", - сообщил Рудомаха.

Горожане просят сохранить рощу

Жительница Новороссийска Мария Коротина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что у нее двое маленьких детей, которым через год нужно идти в детский сад, но она против строительства дошкольного учреждения в Пионерской роще. "Я с самого начала поддерживаю активистов, потому что один сад на 240 мест никак не решит проблемы с детскими садами в наших микрорайонах. Нам таких четыре детских сада нужно. А роща у нас одна - там мы гуляем с детьми, выходные проводим, субботники устраиваем", - пояснила она.

Житель 15-го микрорайона Алексей Нестеров считает, что из-за бездумной застройки южную часть города оставили без социальных объектов, а теперь хотят лишить единственного природного парка. "У нас нет ни школ, ни детских садов, ни поликлиник. И не предвидится, потому что нет ни одного свободного участка. Вместо того, чтобы решать как-то эту проблему, они решили вырубить рощу", - отметил он корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Южного района Новороссийска планируют законными способами добиться прекращения строительства и возвращения ручья в прежнее русло, сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Юлия Романова.

"Непонятно, как поведет себя перекрытый ручей. Сейчас весна и много воды, куда-то она должна выливаться. Я уверена, что детский сад в этом месте они решили строить только потому, что там невозможно вообще ничего строить", - заявила она.

Комментариями администрации Новороссийска относительно застройки Пионерской рощи "Кавказский узел" пока не располагает.