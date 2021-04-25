Одиночный пикет Владимира Тельпука. Волгоград, 25 апреля 2021 года. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла".

25 апреля 2021, 19:30

Волгоградский активист поддержал осужденных сторонников Навального

Активист Владимир Тельпук провел сегодня одиночный пикет в центре Волгограда, выразив солидарность с осужденными участниками акции, организованной 21 апреля волгоградским штабом Навального.

Как писал "Кавказский узел", суд Центрального района Волгограда назначил штрафы от 10 до 20 тысяч рублей семи участникам акции сторонников Навального, рассмотрение еще одного дела отложено на 27 апреля. Участник акции Иван Ларкин был арестован на 10 суток  по статье об употреблении наркотиков. Активистка волгоградского штаба Навального Мария Худоярова и координатор волгоградского штаба Навального Евгений Кочегин были арестованы на 25 суток, защита подала апелляцию на их арест.

Сегодня с 16.30 до 18.30 мск на пересечении проспекта Ленина и аллеи Героев в Центральном районе Волгограда активист Владимир Тельпук проводил одиночный пикет в поддержку участников всероссийской акции в защиту Алексея Навального, которая прошла в областном центре 21 апреля. Он демонстрировал плакаты: "Власть без правосудия – шайка бандитов", а также плакат с критикой политики Путина.

"11 человек были осуждены нашими (волгоградскими) судами за участие в той акции. Двое приговорены к разным срокам административного ареста. Остальных оштрафовали. За что? За то, что люди воспользовались своим правом, предоставленным статьей 31 Конституции? За то, что они законным образом открыто заявили о своей поддержке Навальному?" – сказал Владимир Тельпук корреспонденту "Кавказского узла".

Статья 31 Конституции России гласит: "Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование".

Тельпук потребовал прекратить преследовать сторонников Навального. "Я сегодня пикетирую в знак солидарности с осужденными активистами", – сообщил он. Активист рассказал, что многие прохожие поддерживают его во время его одиночных пикетов, которые он проводит регулярно.

К пикетчику сегодня подходили прохожие и высказывали свои мнения. Об акции протеста 21 апреля ничего не слышал пенсионер Евгений Пономарев. "Ничего не знаю про эту акцию навальновцев. 21 апреля я был на даче. И по телевидению ничего про это не рассказывали. То, что их оштрафовали и арестовали – печально, конечно. Не того поля ягода эти нарушения, чтобы за них людей в суды таскать", – сказал Пономарев.

Слова поддержки осужденным активистам высказали супруги Анна и Петр Свиридовы, сотрудники строительной компании из Волжского. "Конституция разрешает мирные ненасильственные акции протеста. И не надо их согласовывать. Не нравится властям эта статья закона – пусть отменяют. А так никакого права людей наказывать они не имеют. Конституция превыше каких-то там приказов и постановлений", – сказал Петр. "И Навального надо отпустить. Нас уже весь мир ненавидит за эти преследования", – сказала Анна.

В акции 21 апреля принимали участие провокаторы, заявил студент, представившийся Андреем. "На шествии были провокаторы из Москвы. Больше всех кричали и заводили толпу. Я все это видел. Специально на этом митинге побывал, чтобы удостовериться в своих подозрениях. Искусственный протест", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Одиночный пикет Владимира Тельпука продлился два часа. Полиция не проявила к нему интереса. Провокаций не было.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По состоянию на 21 апреля на юге России работают лишь четыре штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Махачкале.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Новости об акциях в поддержку Навального "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Акции Навального".

Примечание:

"Участник волгоградской акции в поддержку Навального арестован на 10 суток", "Суд оштрафовал семерых участников акции в Волгограде", "Волгоградцы провели шествие в поддержку Навального вопреки задержаниям".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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