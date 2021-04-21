21 апреля 2021, 10:13

Активист задержан в Пятигорске перед акцией в поддержку Навального

Сотрудники полиции в Пятигорске задержали активиста Данила Ворошина на фоне анонсированной на сегодня в городах России акции в поддержку Алексея Навального.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что силовики в Ростове-на-Дону задержали сторонников Навального Вадима Кобзева и Екатерину Верещагину. Вчера, 20 апреля, в Краснодаре были арестованы сторонницы оппозиционера Алипат Султанбегова и Марьям Дадашева, а в Волгоградской области - Даниил Усанин из Камышина помещен под арест на семь суток за репост видеоролика с призывом прийти на акцию в поддержку Навального.

В Пятигорске силовики пришли домой к активисту Данилу Ворошину, изъяли у него телефон, а затем повезли в городское отделение МВД, сообщило сегодня "ОВД-Инфо".

Ворошину вменяют административное правонарушение, какое именно, неизвестно. По данным издания, силовики пришли к нему с постановлением на обыск по уголовной статье о незаконном хранении оружия (ст. 222 УК), но фактически обыск не проводили, лишь спросили, есть ли у него дома листовки и другие агитационные материалы.

Акции в поддержку Алексея Навального запланированы сегодня по всей России. Его сторонники требуют допустить к Навальному личного врача и обеспечить необходимым лечением. Накануне протестов задержания прошли как минимум в 20 российских городах, большинство людей задержаны за посты в соцсетях по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), пишет сегодня "Коммерсант".

2 февраля Навальный был приговорен к заключению в колонии, в тот же день прошли массовые задержания, в том числе журналистов. 14 февраля в регионах Юга России прошел флешмоб в поддержку Навального "Любовь сильнее страха". Жители Краснодарского края в этот день вышли в свои дворы с фонариками. Алексей Навальный с 31 марта проводит голодовку.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов", а материалы об акциях в поддержку Навального – на странице "Акции Навального".

Примечание:

"Ростовское "Яблоко" призвало детского омбудсмена помочь освобождению Середкиной", "Три активистки задержаны на акции сторонников Навального в Ростове-на-Дону", "Ростовский суд наложил штраф на активиста после митинга сторонников Навального".

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