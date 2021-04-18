Более 400 фур скопились на "Верхнем Ларсе"

18 апреля 2021, 08:51

Водители более 400 большегрузов ожидают выезда из Северной Осетии через КПП "Верхний Ларс", несмотря на отсутствие ограничений на проезд по Военно-Грузинской дороге, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля проезд через "Верхний Ларс" был закрыт, утром следующего дня проезд по дороге был разрешен для легковых машин и автобусов, а 16 апреля дорогу открыли для всех автомобилей.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, собраны в опубликованной на "Кавказском узле" справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

С российской стороны на Военно-Грузинской дороге собралась очередь из более 400 грузовиков, сообщил сегодня "Sputnik-Армения" со ссылкой на Главное управление МЧС по Северной Осетии.

При этом спасатели указали, что ограничений на проезд по дороге нет. "По состоянию на 07 часов 00 минут 18 апреля 2021 года Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 08.20 мск, на въезде в Россию из Грузии наблюдается очередь из фур, конца которой не видно из-за поворота дороги, на КПП стоят три большегруза. На выезде из России также видна очередь из грузовиков, уходящая за поворот дороги. На самом КПП стоят две фуры. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".