17 апреля 2021, 06:30

Прокуратура предъявила претензии к мэрии Назрани из-за автомойки

Выдавая разрешение на строительство автомойки в парковой зоне Назрани, мэрия не учла законодательные ограничения для этой территории, заявила прокуратура Ингушетии. 

Прокуратурой г. Назрани проведена проверка по выявленной в ходе мониторинга сети «Интернет» публикации о незаконном строительстве объекта вблизи здания ГТРК «Ингушетия».

Прокуратура установила, что 31 мая 2019 года мэрия Назрани выдала предпринимателю разрешение на строительство автомойки рядом со зданием телерадиокомпании «Ингушетия». При выдаче документа чиновники не учили нормативы плотности застройки территории, правила землепользования и требования градостроительного законодательства, полагает надзорное ведомство.

"Согласно генплану Назрани данный земельный участок расположен в «Зоне парков», что, в соответствии с действующим законодательством, не позволяет строительство придорожного сервиса, в том числе и автомоек", - сообщила 16 апреля прокуратура Ингушетии  на своем сайте.

Кроме того, в пакете документов, требуемых для выдачи разрешения на строительство, не было проектной документация и положительного заключения экспертизы, сообщила прокуратура.

Надзорное ведомство посчитало, что все это является основанием для мотивированного отказа в выдаче разрешения на строительство и потребовало от мэрии аннулировать документ, а также наказать чиновников, которые его выдали.

Комментариев относительно требования прокуратуру на сайте мэрии Назрани по состоянию на 3.20 мск 17 апреля нет.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2020 года Следком по Ингушетии заявил, что земельные участки стоимостью более 4,6 миллиона рублей были незаконно переданы сотрудниками сельской администрации в собственность жителей села Сурхахи Назрановского района Ингушетии.

Примечание:

"Чиновники в Ингушетии заподозрены в мошенничестве на более 14 миллионов", "23 человека обвинены по делу о мошенничестве с маткапиталом в Ингушетии", "Судебный пристав в Ингушетии обвинен в хищении 37 миллионов у местных жителей".

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