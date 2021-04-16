Нина Церетилова заявила о похищении ее детей

16 апреля 2021, 00:50

Бывшие родственники махачкалинки Нины Церетиловой до сих пор не исполнили решение суда, который 24 марта постановил вернуть ей троих детей. По словам Церетиловой, детей пытаются вывезти в Москву, где находится ее бывший муж.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Дагестана 24 марта вынес решение в пользу махачкалинки Нины, оспорившей право бывшего мужа на опеку над детьми. Женщина, получившая известность после резонансных публикаций о жертвах семейного насилия, сообщила о новых угрозах со стороны бывшего мужа.

История 33-летней Нины получила огласку в ноябре 2020 года, когда телеканал "Дождь" показал документальный фильм "Снявшие хиджаб" (второе название фильма - "Верь. Молись. Терпи. Мусульманки"), посвященный мусульманкам из Дагестана. В нем женщина рассказала, что судья постановил оставить детей с отцом, посчитав "аморальным" ее поведение и внешний вид, в частности пирсинг и татуировки. В браке Нина регулярно подвергалась побоям, а после выхода фильма "Снявшие хиджаб" стала объектом травли в соцсетях, рассказала Светлана Анохина в своей статье, опубликованной 8 марта "Новой газетой".

Жительница Дагестана Нина Церетилова обратилась в полицию с заявлением о похищении ее несовершеннолетних детей, которых отец, вопреки решению Верховного суда, не вернул ей. По словам Нины, родственники мужа категорически настроены не отдавать ей детей и заявляют, что она "никогда их не увидит".

«Я вчера (14 апреля) ездила в Буйнакск, мне удалось поговорить с Ахмедом — отцом моего бывшего мужа Магомеда. Он ругался, толкал меня, говорил, чтобы мы уходили. Было сказано, что ночью детей забрали, куда — он не скажет, и я никогда детей не увижу, мне их никогда не покажут», - цитирует слова Церетилвой "Новая газета" в публикации от 15 апреля.

Как пояснила Нина, она и ее адвокат ждали от суда исполнительного листа, чтобы добиться передачи детей. Родственники бывшего мужа Церетиловой, у которых сейчас находятся дети, не предприняли никаких попыток, чтобы исполнить решение суда, хотя адвокаты с ними связывались.

Нина виделась с детьми 4 марта в доме родителей бывшего мужа: они позволили женщине поговорить с детьми, хотя не скрывали от детей своего негативного к ней отношения. Спустя месяц, 8 апреля, Церетиловой позвонили из комиссии по делам несовершеннолетних в Буйнакске - в этот день "детей попытались вывезти через Чечню в Москву, но правоохранительными органами это было пресечено", рассказала она.

"Однако по какой-то причине детей вернули родителям Магомеда, несмотря на то, что они были соучастниками похищения. Потом все подтвердилось - действительно, были билеты, Магомед находился в Москве, детей пытались вывезти с неизвестными людьми», - рассказала Церетилова. После этого случая отец бывшего мужа Нины написал в полиции расписку, что возвращает детей ей, однако фактически детей она с тех пор не видела.

Комментариев бывшего супруга Нины Церетиловой и его родственников в связи с заявлением о похищении детей пока не поступало.