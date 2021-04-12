Власти Азербайджана отчитались о вакцинации более миллиона человек

12 апреля 2021, 04:34

Кабмин Азербайджана сообщил о вакцинации от коронавируса 1 177 087 граждан, причем более 418 тысяч из них получили уже вторую дозу.

Как писал "Кавказский узел", 16 января оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана заявил, что страна закупила четыре миллиона доз вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac. Прививками планировалось охватить до 40 процентов населения. 23 февраля Минздрав страны отчитался, что прививки от COVID-19 в Азербайджане получили около 200 тысяч человек. Первая партия вакцин от коронавируса Vaxzevria компании AstraZeneca поступила в Азербайджан 4 апреля.

По данным на 11 апреля, общее число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане достигло 1 177 087 человек, сообщает "Спутник-Азербайджан" со ссылкой на оперативный штаб при кабинете министров республики.

Первую дозу вакцины получили 758 275 человек, вторую дозу - 418 812 человек. За сутки вакцинированы от COVID-19 23 538 человек, из них 18 956 человек получили первую дозу, 4 582 человека - вторую.

Вакцинация в Азербайджане началась 18 января. В первую очередь были привиты медицинские работники, затем граждане в возрасте старше 65 лет, затем лица старше 50 лет, а с 22 марта стартовала вакцинация граждан в возрасте старше 40 лет. Вакцинация проводится главным образом китайской вакциной CoronaVac, сообщает haqqin.az.

По данным на 11 апреля, в Азербайджане общее число инфицированных коронавирусом достигло 285 993, суточный прирост составил 2 414 случаев. В общей сложности умерли 3915 человек из числа инфицированных, сообщает media.az.

Отметим, что власти Азербайджана 4 апреля сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране, из-за чего в крупных городах на дистанционное обучение были переведены школы.