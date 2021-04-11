Магомед Гадаев. Фото: пресс-служба РСЕ/РС

11 апреля 2021, 11:34

Магомед Гадаев передан чеченским силовикам

Полицейские в Новом Уренгое передали чеченским коллегам Магомеда Гадаева, который после депортации из Франции попросил госзащиты из-за опасений за свою жизнь.

Как писал "Кавказский узел", 37-летний беженец из Чечни Магомед Гадаев поранил себе живот, чтобы сорвать назначенную на 9 апреля депортацию из Франции в Россию. Несмотря на это он был депортирован в тот же день. Попав в отдел полиции Нового Уренгоя, он заявил, что нуждается в госзащите, так как его жизни угрожает опасность. Дом, где находился Гадаев, оказался под наблюдением чеченских силовиков.

Полицейские в Новом Уренгое передали Гадаева коллегам из Чечни, сообщила журналист "Новой газеты" Елена Милашина. "Несколько минут назад сотрудники горотдела полиции Нового Уренгоя передали Магомеда Гадаева сотрудникам МВД по ЧР для этапирования в Чечню", - написала она в 11.07 мск на своей странице в Facebook.

Эту информацию подтвердил адвокат Семен Цветков, который находится в отделе полиции и пытается ознакомиться с документами, на основании которых действуют чеченские силовики, пишет "Новая газета".

Напомним, 37-летний Магомед Гадаев, который уехал из России в 2010 году, является свидетелем по уголовному делу, возбужденному против чеченских силовиков по статьям "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий", которое расследуется до сих пор, сообщила ранее "Новая газета". В Чечне он был похищен, его удерживали на базе чеченской силовой структуры, откуда ему удалось выбраться и уехать за границу. Гадаев - член правления организации "Барт Маршо" и "Ассамблеи чеченцев Европы". Его поместили в депортационную тюрьму 8 апреля, когда он пришел в полицию отмечаться.

Примечание:

"Правозащитники предупредили о рисках фальсификации уголовного дела против Гадаева", "Власти России предоставили временное убежище Чолиеву", "Юристы сочли минимальными шансы на экстрадицию Закаева в Россию".

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