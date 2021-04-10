Корабли Каспийской флотилии. Фото: пресс-служба минобороны РФ.

10 апреля 2021, 03:12

Военные аналитики связали перемещение кораблей Каспийской флотилии с активностью НАТО

Концентрация вооруженных сил в Черноморском бассейне, куда отправлены боевые корабли из Каспийской флотилии и Балтийского флота, происходит на фоне активности НАТО, отметили опрошенные "Кавказским узлом" военные обозреватели Александр Гольц и Павел Фельгенгауэр.

Артиллерийские и десантные катера и суда Каспийской флотилии будут направлены в Черное море из пункта базирования - Махачкалы, привел 9 апреля сообщение пресс-службы Южного военного округа ТАСС. В межфлотском переходе примут участие более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов, экипажи катеров Каспийской флотилии примут участие в учениях вместе с силами Черноморского флота. 

Информация о перемещении кораблей Каспийской флотилии появилась на фоне сообщений о концентрации российских вооруженных сил на границе с Украиной. Здесь сосредоточено максимальное с 2014 года число российских военных, что беспокоит США, сообщило 8 апреля со ссылкой на представителя Белого дома Джен Псаки агентство РБК. 

Корабли с Каспия, которые принимают участие в учениях, не являются мощной ударной силой и имеют малое водоизмещение, считает военный обозреватель Александр Гольц.

"Это артиллерийские и десантные корабли. По Волго-Балтийскому водному пути крупные корабли не пройдут. Например, корвет водоизмещением в четыре тысячи тонн сядет на мель", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". 

По мнению Гольца, причина, по которой Россия наращивает группировку, "это своеобразное брякание оружием". "Россия изо всех сил пытается напугать мир возможностью крупной военной операции", - указал он. 

Он также отметил, что в Черное море направляются корабли Балтийского флота. "Они перешли Ла-Манш. Поскольку морфлот России насчитывает немного надводных единиц, то их туда сгоняют и из Балтики", - сказал Гольц.

Сразу три больших десантных корабля Балтийского флота - "Минск", "Калининград" и "Королев", а также корвет "Бойкий" прошли через пролив Ла-Манш в Атлантику, сообщил 21 марта "Интерфакс".

На концентрацию российских войск повлияли маневры кораблей НАТО в Черном море, считает он. "Это полноценная конфронтация", - резюмировал обозреватель. 

В общей сложности армада, включающая в себя Каспийский, Балтийский и Черноморский флоты, составит до 50 кораблей, в нее войдут высокоскоростные десантные корабли, способные перевозить не только солдат, но и танки, рассказал корреспонденту "Кавказского узла"  военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр.

Десантным кораблям будут помогать несколько артиллерийских кораблей, но эти боевые единицы - не те, что участвовали в войне в Сирии, уточнил Гольц. Он отметил, что концентрация флота проходит на фоне активности НАТО в Черном море.

Примечание:

"Маневры на юге России обозначили угрозы военных конфликтов у ее границ", "Учения мотострелков прошли в Чечне", "Более 3 тысяч военных приступили к учениям на Северном Кавказе".

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