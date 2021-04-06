Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

06 апреля 2021, 15:44

Проезд через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" открыт для всех видов транспорта после расчистки трассы на территории Грузии, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 6 апреля спасатели ввели временный запрет на проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге из-за непогоды на территории Грузии. На КПП "Верхний Ларс" скопились около 400 фур.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, перечислены в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Возобновлен проезд грузовых машин по Военно-Грузинской дороге, сообщило сегодня МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 11 часов 45 минут мск 6 апреля", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется без остановки. На участке Гудаури-Коби автомобили двигаются только через лавинозащитные тоннели. Движение автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместительностью более 30 мест разрешено только в одностороннем порядке, сообщил портал "Грузия Online" со ссылкой на Национальное агентство окружающей среды Грузии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" в 15:00 мск, дорога на въезде в Россию из Грузии свободна, на самом КПП стоят несколько легковых автомобилей и две фуры. На выезде из России видно скопление грузовиков. На самом КПП стоят легковые автомобили и несколько грузовых автомобилей. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда прогнозируется слабый дождь при температуре воздуха -2 градуса, скорость ветра составляет 2 метра в секунду. В ночь на 7 апреля ожидается снегопад, температура понизится до -3, скорость ветра останется прежней Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.