Заместитель прокурора на Кубани заподозрен в вымогательстве взятки

02 апреля 2021, 14:45

Сотрудник прокуратуры Успенского района Краснодарского края попросил 200 тысяч рублей за отказ от уголовного преследования главы директора предприятия, предположило следствие.

О расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника прокуратуры о вымогательстве взятки, сообщило сегодня управление СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, районная полиция проводила проверку о незаконном использовании МУП "Успенский водоканал" водозаборной скважины. Заместитель прокурора вызвал директора предприятия и рассказал ему о проверке, а также о том, что может помочь избежать уголовного преследования за взятку в 200 тысяч рублей. Глава водоканала согласился, но затем обратился в правоохранительные органы, говорится в сообщении на сайте ведомства.

17 марта сотрудник прокуратуры получил деньги и был задержан сотрудниками ФСБ. Решается вопрос об избрании меры пресечения, проинформировал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на следствие.

В тот же день заместитель прокурора был уволен за нарушение присяги прокурора, сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края на своем сайте.

Часть 5 статьи 290 Уголовного кодекса России предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта бывший глава Динского района Краснодарского края Сергей Пономарев был признан виновным по двум эпизодам получения взяток на сумму в 10 миллионов рублей и приговорен к 8,5 года лишения свободы. Подсудимый вину не признал, заявив, что один из эпизодов получения взятки подстроен сотрудниками правоохранительных органов, сообщила сегодня пресс-служба краевого суда.