Суд отказался рассмотреть иск уволенной сотрудницы "президентского" санатория в Сочи

02 апреля 2021, 07:08

Суд в Сочи отказался от рассмотрения иска бывшего главного агронома санатория "Сочи" Екатерины Соколовой о восстановлении ее на работе. Соколова намерена обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", сотрудница "президентского" санатория в Сочи Екатерина Соколова подала иск в суд, требуя восстановить ее на работе. Критика в адрес руководства санатория "Сочи", который принадлежит управлению делами президента России, обернулась увольнением, заявила занимавшая должность главного агронома учреждения Екатерина Соколова.

Сообщение о том, что в "Объединенном санатории Сочи" происходит сокращение работников, которые следили за зеленым парком учреждения, а также допускается рубка зеленых насаждений без соблюдения необходимых требований, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 7 марта. "Уволили главного агронома по надуманным основаниям. Спасите парк санатория от его уничтожения", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Суд Центрального района Сочи 1 апреля отказал бывшему главному агроному санатория "Сочи" Екатерине Соколовой в восстановлении срока на подачу иска о восстановлении ее на работе, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель канцелярии суда.

"Мотивированное решение суда еще не изготовлено. Жалобу истица может подать в течение 15 суток со дня провозглашения определения суда", - пояснила представитель канцелярии по гражданским делам суда Центрального района Сочи.

По данным на 07.00 мск 2 апреля на сайте Центрального райсуда города информации об иске Соколовой к санаторию и решении суда не было. Информация в этом разделе сайта суда временно недоступна, говорится в сообщении.

Екатерина Соколова была удивлена действиями судей, которые были извещены о ее заболевании COVID-19. "Я через свое доверенное лицо представила в суд справку о болезни ковидом и просила суд отложить. В справке, выданной мне 19 февраля, указано, что у меня 20 января подтверждена острая короновирусная инфекция, заболевание проходит в среднетяжелой степени и на 19 февраля лечение продолжалось", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Соколова пояснила, что после ее выздоровления в марте и обращения в суд, ей стало известно, что суд оставил ее заявление без рассмотрения по причине неявки. Ее пояснения, что, будучи зараженной короновирусом, она не могла и не имела права являться в суд, не возымели успеха. Соколова подала письменное заявление с просьбой восстановить срок рассмотрение ее дела, приобщив медицинские документы и заключения.

"Однако, судья ... продержал мое заявление у себя целый месяц и 1 апреля отказал мне с непонятной пока формулировкой не только в рассмотрении дела, но и даже в восстановлении срока на рассмотрение моего дела", - пояснила бывший агроном президентского санатория. Соколова сообщила, что намерена обжаловать отказ суда в апелляционной инстанции.

Судья не имел права отказывать в рассмотрении данного иска и не имел права не восстанавливать срок на подачу иска, потому что у истицы уважительная причина - заболевание короновирусной инфекцией, считает юрист Роман Шикарев, который не участвует в данном процессе, но ознакомился его материалами.

"В суд не пускают больных, и распространение инфекции больными людьми - это уголовно наказуемое деяние. Выходит, что сам суд провоцировал женщину на нарушение закона", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".