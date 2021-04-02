Объединенный санаторий Сочи Управления делами Президента Российской Федерации. Фото пресс-службы санатория

02 апреля 2021, 07:08

Суд отказался рассмотреть иск уволенной сотрудницы "президентского" санатория в Сочи

Суд в Сочи отказался от рассмотрения иска бывшего главного агронома санатория "Сочи" Екатерины Соколовой о восстановлении ее на работе. Соколова намерена обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", сотрудница "президентского" санатория в Сочи Екатерина Соколова подала иск в суд, требуя восстановить ее на работе. Критика в адрес руководства санатория "Сочи", который принадлежит управлению делами президента России, обернулась увольнением, заявила занимавшая должность главного агронома учреждения Екатерина Соколова. 

Сообщение о том, что в "Объединенном санатории Сочи" происходит сокращение работников, которые следили за зеленым парком учреждения, а также допускается рубка зеленых насаждений без соблюдения необходимых требований, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 7 марта. "Уволили главного агронома по надуманным основаниям. Спасите парк санатория от его уничтожения", - написал автор сообщения.

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Суд Центрального района Сочи 1 апреля отказал бывшему главному агроному санатория "Сочи" Екатерине Соколовой в восстановлении срока на подачу иска о восстановлении ее на работе, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель канцелярии суда.

"Мотивированное решение суда еще не изготовлено. Жалобу истица может подать в течение 15 суток со дня провозглашения определения суда", - пояснила представитель канцелярии по гражданским делам суда Центрального района Сочи.

По данным на 07.00 мск 2 апреля на сайте Центрального райсуда города информации об иске Соколовой к санаторию и решении суда не было. Информация в этом разделе сайта суда временно недоступна, говорится в сообщении.

Екатерина Соколова была удивлена действиями судей, которые были извещены о ее заболевании COVID-19. "Я через свое доверенное лицо представила в суд справку о болезни ковидом и просила суд отложить. В справке, выданной мне 19 февраля, указано, что у меня 20 января подтверждена острая короновирусная инфекция, заболевание проходит в среднетяжелой степени и на 19 февраля лечение продолжалось", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Соколова пояснила, что после ее выздоровления в марте и обращения в суд, ей стало известно, что суд оставил ее заявление без рассмотрения по причине неявки. Ее пояснения, что, будучи зараженной короновирусом, она не могла и не имела права являться  в суд, не возымели успеха. Соколова подала письменное заявление с просьбой восстановить срок рассмотрение ее дела, приобщив медицинские документы и заключения.

"Однако, судья ... продержал мое заявление у себя целый месяц и 1 апреля отказал мне с непонятной пока формулировкой не только в рассмотрении дела, но и даже в восстановлении срока на рассмотрение моего дела", - пояснила бывший агроном президентского санатория. Соколова сообщила, что намерена обжаловать отказ суда в апелляционной инстанции.

Судья не имел права отказывать в рассмотрении данного иска и не имел права не восстанавливать срок на подачу иска, потому что у истицы уважительная причина - заболевание короновирусной инфекцией, считает юрист Роман Шикарев, который не участвует в данном процессе, но ознакомился его материалами.

"В суд не пускают больных, и распространение инфекции больными людьми - это уголовно наказуемое деяние. Выходит, что сам суд провоцировал женщину на нарушение закона", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, ранее "Кавказский узел" писал, что Екатерина Соколова 8 декабря 2020 года подавала исковое заявление к ФГБУ "Объединенный санаторий "Сочи" о признании приказа незаконным, о восстановлении на работе, о выплате заработной платы и о взыскании компенсации морального вреда. Но назначенное на 28 января заседание не состоялось, а производство по делу было приостановлено по причине "нахождения стороны в лечебном учреждении". 11 февраля иск был оставлен без рассмотрения, так как истец, не просивший о разбирательстве в его отсутствие, "не явился в суд по вторичному вызову", сообщается в материалах на сайте Центрального райсуда Сочи.  Екатерина Соколова сообщила, что подала 12 марта в Центральный районный суд Сочи заявление, в котором потребовала в судебном порядке обязать руководство санатория отменить приказ об увольнении и восстановить ее в должности главного агронома.

Примечание:

"Сочинцы призвали остановить застройку склона горы Бытха", "Жители Дагомыса выступили против ярмарки возле их домов", "Жители Сочи пожаловались на вырубку деревьев".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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