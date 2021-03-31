31 марта 2021, 16:39
Житель Ставрополья получил крупный штраф за оправдание терроризма
Военный суд в Ростове-на-Дону назначил 360 000 рублей штрафа жителю Ставропольского края, признав его виновным в публичном оправдании терроризма.
Обвинение вменило 28-летнему жителю Ставрополья Олегу Еланскому часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России, наказание по которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
"Установлено, что подсудимый в октябре 2018 года в Ставропольском крае разместил на странице одной из социальных сетей комментарий к публикации о совершенном террористическом акте, содержащий публичное оправдание терроризма. В соответствии с приговором суда Еланский признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 360 000 рублей", - сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Еланский признал свою вину полностью, и у него есть право на обжалование приговора, отметил представитель суда.
Комментариями самого Олега Еланского и его защиты относительно версии следствия и судебного приговора "Кавказский узел" пока не располагает.
Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"
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