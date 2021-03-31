Южный окружной военный суд. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

31 марта 2021, 16:39

Житель Ставрополья получил крупный штраф за оправдание терроризма

Военный суд в Ростове-на-Дону назначил 360 000 рублей штрафа жителю Ставропольского края, признав его виновным в публичном оправдании терроризма. 
Обвинение вменило 28-летнему жителю Ставрополья Олегу Еланскому часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России, наказание по которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
"Установлено, что подсудимый в октябре 2018 года в Ставропольском крае разместил на странице одной из социальных сетей комментарий к публикации о совершенном террористическом акте, содержащий публичное оправдание терроризма. В соответствии с приговором суда Еланский признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 360 000 рублей", - сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Еланский признал свою вину полностью, и у него есть право на обжалование приговора, отметил представитель суда.
Комментариями самого Олега Еланского и его защиты относительно версии следствия и судебного приговора "Кавказский узел" пока не располагает.
Примечание:

"Астраханский студент заподозрен в оправдании терроризма", "Суд утвердил приговор кубанскому блогеру Клименченко", "Чеченские следователи заподозрили Ахмеда Закаева в оправдании терроризма".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

31 марта 2021, 16:27

31 марта 2021, 15:29

31 марта 2021, 15:18

31 марта 2021, 14:51

31 марта 2021, 14:14

  • Ставропольский депутат арестован по по делу о взяточничестве

    Самый молодой депутат Ставропольской краевой думы Владимир Дорошенко пытался дать взятку в миллион рублей, он арестован до 25 мая, сообщила сегодня пресс-служба суда. "Единая Россия" приостановит членство депутата в партии, заявили в региональном отделении партии.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи