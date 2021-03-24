Водители трех тысяч большегрузов ожидают открытия Военно-Грузинской дороги

24 марта 2021, 18:30

Штабы для оказания помощи дальнобойщикам, ожидающим открытия Военно-Грузинской дороги, созданы в Северной Осетии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Около 30% застрявших в пути из-за закрытия дороги фур составляют армянские грузовики.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня утром спасатели сообщили о закрытии Военно-Грузинской дороги для всех машин из-за ухудшения погоды на территории Грузии. Водители 428 грузовых машин с российской стороны границы утром ожидали разрешения на проезд, сообщили североосетинские спасатели.

Около 30% ожидающих открытия ВГД фур - армянские

Открытия Военно-Грузинской дороги ждут более водители 3 тысяч грузовых автомобилей, сообщил сегодня атташе по таможенным вопросам при посольстве Армении в России Арам Тананян. "Около 500 находятся непосредственно на КПП, остальные на пути к Ларсу", - привел его слова "Sputnik Армения". По данным атташе, около 30% из всех грузовиков - армянские.

Разрешения на проезд ожидают водители 700-800 армянских грузовиков, заявил сегодня на заседании парламента Армении депутат Арман Бабаджанян. "Армянские водители брошены на произвол судьбы", - отметил он. "Наши водители не защищены. Представитель Комитета госдоходов (КГД) по телефону связался с ними, сказал, что подойдет и ознакомится с проблемами. Но по факту они были брошены. Вопросы питания наших водителей решали должностные лица Кабардино-Балкарии", - процитировало парламентария ArmInfo.

Ряд водителей испытывают недостаток денег и продуктов, согласился председатель КГД Эдуард Ованнисян, отметив, что армянские водители находятся на разном расстоянии от границы. "В функции таможенного представителя входит содействие определенным процессам. И если вам кажется, что он должен заниматься поставкой еды для водителей - это не так. Наш представитель в силу своих возможностей пытается помочь водителям решить их проблемы", - привело его слова издание.

Три региона Северного Кавказа отчитались об оказании помощи дальнобойщикам

В Северной Осетии развернуты мобильная баня и два пункта питания, сообщил заместитель начальника республиканского управления МЧС Алан Кокаев. Он отметил, что администрации районов обеспечивают подвоз продуктов, а сотрудники МЧС развозят его водителям. Так, 23 марта сотрудники администрации Владикавказа раздали водителям более 700 порций комплексных обедов. "До тех пор, пока не откроется дорога, будет организовано горячее питание водителям", — привело его слова ТАСС.

Администрация Ардонского района Северной Осетии привезла комплексные обеды, приготовленные в Северо-Кавказском аграрно-технологическом колледже. Питание получили более 100 водителей, стоящих на въезде в Ардон, еще 170 доставили к селению Нарт. Эта уже вторая подобная акция, в районе, проинформировала сегодня ВГТРК "Алания" на своем сайте.

Машины, ожидающие въезда в Грузию, стоят и в Кабардино-Балкарии. С 23 марта в приграничном с Северной Осетией селении Урух постоянно находятся представители штаба, созданного по поручению главы КБР Казбека Кокова, сообщила пресс-служба главы Кабардино-Балкарии. "Организованы пункты горячего питания, обогрева, обеспечена возможность зарядить средства связи для контакта с родными. Водители обеспечиваются водой и средствами личной гигиены, имеется возможность умыться, принять душ. Жители села Урух также предлагают помощь людям, которые ожидают возможности продолжить движение", - говорится в сообщении на сайте главы Кабардино-Балкарии.

Штаб по помощи дальнобойщикам создан и в Ингушетии, где на трассе "Кавказ" открытия Военно-Грузинской дороги ждут водители около 500 фур. "На местах организованы пункты горячего питания, установлены палатки, развернута полевая кухня", - сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы Ингушетии.

Согласно данным с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 17.10 мск 24 марта, на въезд в Россию со стороны Грузии свободен. На выезде из России в Грузию стоит очередь из грузовиков и легковых автомобилей, конец которой уходит за поворот трассы. Изображения с веб-камер контрольно-пропускного пункта на сайте Северо-Кавказского таможенного управления обновляются каждые пять минут.

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, перечислены в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда прогнозируется снег, температура воздуха составит -3 градуса. В ночь на 25 марта столбик термометра опустится до отметки -4 градуса, также ожидается снег. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.