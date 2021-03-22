Заведующая детсадом в Дагестане заподозрена в хищениях

22 марта 2021, 20:21

Руководитель детского сада в Левашинском районе устроилась на работу по поддельному диплому, фиктивно трудоустроила родственницу ради присвоения начисляемых выплат и допустила крупные хищения бюджетных средств бухгалтером, сообщила об итогах проверки в детсаду прокуратура Дагестана.

В 2015 году подозреваемая передала свою электронную подпись бухгалтеру детсада и не контролировала ее использование. В результате бухгалтер, предоставляя в отчетах завышенные данные о расходах, нанесла ущерб бюджету в 4,5 миллиона рублей. В отношении бухгалтера уже вынесено решение суда, сообщила прокуратура.

Кроме того, по версии прокуратуры, заведующая устроила на работу в детсад свою родственницу, которая фактически не работала, но ей начислялась заработная плата - 390 тысяч рублей с 2015 по 2020 годы. Эти деньги, по данным прокуратуры, присвоила глава детсада, сообщается сегодня на сайте ведомства.

Заведующая детсадом подозревается также в использовании поддельного документа. "Жительница Левашинского района устроилась на должность заведующей детским садом, предоставив фальшивый диплом об окончании педагогического института", - процитировал "Интерфакс" сообщение представителя пресс-службы прокуратуры Дагестана.

В отношении руководителя детсада начато расследование по статьям о халатности (часть 1 статьи 293 Уголовного кодекса России), мошенничестве (часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса России), превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса России), служебном подлоге (часть 1 статьи 292 Уголовного кодекса России) и использовании поддельного документа (часть 3 статьи 327 Уголовного кодекса России).

Часть 1 статьи 293 предусматривает арест до трех месяцев, часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса России - до шести лет лишения свободы, часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса России - до четырех лет лишения свободы, часть 1 статьи 292 Уголовного кодекса России - до двух лет лишения свободы, часть 3 статьи 327 Уголовного кодекса России.

Комментариев подозреваемой или ее представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел", также писал, что в феврале было направлено в суд дело бывшего бухгалтера культурно-досугового центра в Левашинском районе, обвиненной в хищении при помощи электронной цифровой подписи начальника, 7,6 миллиона рублей со счетов центра. Ее начальник обвинен в халатности.