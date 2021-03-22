Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

22 марта 2021, 15:24

Запрет на выезд большегрузов через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" снят после расчистки дороги в Грузии, сообщило Управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", выезд грузовых машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был закрыт с 19.00 мск 21 марта в связи с непогодой на территории Грузии. Для остального транспорта дорога осталась открытой. Сегодня утром водители 428 большегрузов ожидали открытия КПП "Верхний Ларс".

Выезд всех видов машин по Военно-Грузинской дороге разрешен с 13.00 мск, сообщила пресс-служба Управления МЧС по Северной Осетии.

Это стало возможным "в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда", говорится в публикации на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня в 15.20 мск на выезде из России в сторону Грузии и в обратном направлении видны очереди из большегрузных машин, а также фуры, проезжающие через ворота КПП. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная автомобильная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на машине, перечислены в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег при температуре воздуха -4 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 23 марта также ожидается снегопад, температура понизится до -9 градусов, а скорость ветра снизится до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.