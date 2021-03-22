Попытка провести пикет обернулась для майкопских зоозащитников общественными работами

22 марта 2021, 01:11

Зоозащитники Ирина Адещенко и Андрей Тимченко хотели провести одиночные пикеты в Майкопе против систематического отстрела безнадзорных животных в Адыгее, но были задержаны и приговорены к 30 часам общественных работ. В республике систематически уничтожаются безнадзорные животные, рассказала зоозащитница Татьяна Лысенко.

Ирина Адещенко и Андрей Тимченко 16 марта решили провести в центре Майкопа одиночные пикеты и выразить свое несогласие с систематическим отстрелом бесхозных животных в республике, рассказала 21 марта корреспонденту "Кавказского узла" майкопская зоозащитница Татьяна Лысенко.

По ее словам, через несколько минут после начала пикета сотрудники правоохранительных органов задержали зоозащитников. 17 марта Майкопский городской суд рассмотрел административные дела в отношении Адещенко и Тимченко и признал их виновными в нарушении статьи 20.2.2. КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или передвижения) граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и приговорили к 30 часам общественных работ.

"Мы все собрались и ждали их у суда. Когда узнали, что им дали работы, а не сутки ареста, так все были рады. Мы опасались, что их посадят, а у нас, у зоозащитников, дома по нескольку животных живет. И если они сядут, то кормить их некому", - рассказала Лысенко.

Дела № 5-813/2021 в отношении Андрея Тимченко и 5-814/2021 в отношении Ирины Адещенко поступили в Майкопский городской суд 17 марта, в тот же день они были рассмотрены. Результат рассмотрения - вынесено постановление о назначении административного наказания, следует из картотеки суда.

По ее словам, отстрел собак в Майкопе носит систематический характер, поскольку в Адыгее нет муниципального приюта, и отловленных собак некуда девать. "Расстреляли собак, которые жили на территории станции юннатов в Майкопе. Они были на цепи, в будках. Мы хотели их забрать, мини-питомник создали своими силами. Но не успели, собак нашли убитыми прямо на станции", - рассказала Лысенко.

Зоозащитница сообщила, что с 2000 года обращается во все инстанции с требованием построить приют в Майкопе. "Приют необходим. Я требую создания базы данных домашних животных и массового чипирования их, поскольку зачастую хозяева выбрасывают кошек и собак на улицу. Необходимо создать базу и сайт потерянных животных - так тоже можно сократить количество бродячих животных. Но меня власти не слышат", - заключила Лысенко.

Адвокат Ольга Месяцева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что Адещенко и Тимченко провели ночь с 16 по 17 марта в камере для административно задержанных в отделе полиции. Адвокат посещала их там, при этом в суде она находилась в качестве слушателя, а не защитника. "Я не знакомилась с материалами дела, но, судя по тому, что я услышала в судебном заседании, я не усмотрела в действиях этих людей нарушения статьи 20.2.2 КоАП РФ. Массовости не было так же, как и нарушения общественного порядка", - считает адвокат.

Она рекомендовала зоозащитникам обжаловать решение Майкопского городского суда в апелляционном порядке, время на это есть до 27 марта. "После того как судебное заседание завершилось, им предлагали обжаловать, но они не выразили желания. Согласились отработать наказание", - сообщила Месяцева.

Она сообщила, что 16 марта подала заявление в УМВД России по Майкопскому району, чтобы провели проверку по факту отстрела собак в Майкопе. "Женщина сообщила, что видела, как в районе "Восхода" стреляют собак. Она гуляла со своей. Видела автомобиль и запомнила номера, они были краснодарские. Есть видеозапись у зоозащитников, как мужчина, предположительно на этом же автомобиле, стреляет в собак в другом месте", - сообщила адвокат.

Она отметила, что в дежурной части пообещали передать ее заявление по подследственности в УМВД России по городу Майкопу. "16 марта ночью ко мне приехали полицейские, я дала объяснение по своему заявлению. В пятницу пошла в УМВД, моего заявления там нет. Я написала заявление снова. Ходила в администрацию Майкопского района, мне сказали, что заключили договор с краснодарским приютом "Краснодог" на то, что там примут 10 собак", - сообщила адвокат. Она намерена проверить эту информацию, а также заставить полицию наказать тех, кто отстреливает собак.

Краснодарская зоозащитница Елена Наседкина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что про суд над майкопскими зоозащитниками она узнала после того, как их признали виновными. Наседкина сообщила, что майкопские зоозащитники находятся в незавидном положении.

"Там был муниципальный приют, но его закрыли. Зоозащитники пытались организовать свой, но на них сильно давила администрация [...] Если на Кубани есть какой-никакой краевой закон о безнадзорных животных, то там (в Адыгее) нет ничего", - рассказала Наседкина. Она считает, что до тех пор, пока власти республики и Майкопа не построят муниципальный приют или не поддержат создание частного, собак будут продолжать расстреливать на улицах.