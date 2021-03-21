Черкесский новый год утратил в Адыгее бытовое значение

21 марта 2021, 21:44

Праздник встречи черкесского нового года, который отмечается 21 марта, не сохранил свое значение, связанное с началом полевых работ, и воспринимается жителями лишь как культурное мероприятие, отметили черкесские ученые и активисты. В некоторых семьях в этот день накрывают столы и провожают зиму, сообщили жители Адыгейска.

Как писал "Кавказский узел", праздничные мероприятия по поводу черкесского нового года включены в госпрограмму развития культуры Адыгеи. Они проходят ежегодно 21 марта, в день весеннего равноденствия. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии этот день не празднуют. Черкесский новый год идет от язычества, он не является народным обычаем и не пользуется популярностью среди широких слоев адыгского общества, так как большинство адыгов не хотят поступаться своей исламской идентичностью, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" черкесские активисты.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье, говорится в справке "Адыги" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В этом году празднование черкесского нового года в Адыгее в связи с ограничениями из-за коронавируса прошло на открытом воздухе на хуторе Гавердовский. В программе праздника - выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и ремесел, фестиваль национальной кухни, а также театрализованное представление, подготовленное артистами национального театра, в котором рассказывается об обряде встречи Нового года. За годы празднования черкесского нового года сложилась традиция выбирать лучшего исполнителя национальных танцев, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе министерства культуры Адыгеи.

В Адыгее за сутки зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавируса. С начала пандемии COVID-19 был подтвержден у 14 006 человек, 12 805 пациентов выздоровели, 159 человек скончались, лечение продолжают 1042 человека, следует из сегодняшней информации на сайте стопкоронавирус.рф.

Черкесский новый год стал общественным праздником

Возрожденной традиции отмечать народный праздник встречи черкесского нового года "ИлъэсыкIэ мэфэкI" в Адыгее 10 лет, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве культуры Адыгеи, отметив, что на протяжении многих веков адыги встречали новый год в день весеннего равноденствия.

"Прощание с зимой и встреча весны, несущей оживление в природе и тепло, люди испокон веков воспринимали как начало новой жизни и почитали солнце, дающее жизнь и силы всему живому. Адыги по народным приметам определяли каким будет грядущий год, если в этот день до полудня стояла хорошая погода, то считалось, что год будет урожайным, если шел дождь или снег, то ожидалась засуха", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

У народов, которые традиционно занимались сельским хозяйством и земледелием, отмечались праздники, связанные с окончанием циклических природных явлений, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и культуры адыгов Адыгейского госуниверситета Зарема Цеева.

По ее словам, традиция праздновать Черкесский новый год в день весеннего равноденствия связана с началом сельскохозяйственного цикла, началом полевых работ. "Этот праздник отмечали люди в доисламский период, в глубокие языческие времена. С принятием ислама этот праздник из семейного быта и общественного был вытеснен", - сообщила Цеева.

В семьях его не празднуют, это общественный праздник, повод собраться и пожелать друг другу всего наилучшего, отметила доцент. "Это повод для народных гуляний теперь, они не имеют такого массового характера в этом году в связи с пандемией. Повод порадоваться наступлению весны, тому, что грядет тепло, надежды на перемены к лучшему. В старину молились об урожае, о мире", - добавила Цеева.

Возрождение традиции празднования Черкесского нового года помогает в сплочении черкесского народа, считает ученый и писатель Асфар Куек. 10 лет назад черкесским активистам стало понятно, что дети не знают ни родной язык, ни черкесские традиции, сообщил он. "Мы поняли, что наши дети знают традиции встречи Хэллоуина, а родные традиции не знают. И мы тоже, кстати, знали о традиции празднования "ИлъэсыкIэ мэфэкI" поверхностно. Стали изучать вопрос и восстановили традицию праздника", - рассказал Куек.

Сейчас этот праздник вышел за рамки республики и объединил все черкесские республики, подчеркнул писатель. "Нас священнослужители критиковали и продолжают критиковать, что мы возобновили традицию язычества. Но это праздник добра, весны, возрождения. Очень красивый ритуал. И он объединяет народы, живущие в республике. Это не только адыги, в празднике участвуют русские, татары и другие", - сообщил Куек.

Он рассказал, что черкесы праздновали 21 марта встречу зимы и весны. В каждом селении проводили факельное шествие, во главе которого шел старейшина и возносил молитву об удачном урожае, который даст благополучие земледельцу и его семье. Молодежь в национальных костюмах обходила дворы, где исполняли обрядовые песни и танцы, за что получали гостинцы. Кроме того обязательным атрибутом праздника считалось дерево с ветками, к которым прикрепляли семь свечей, такое дерево устанавливали в каждом дворе, возле него молились семьями, рассказал Куек. "Проводился Джэгу – праздничные танцы. И обряд жертвоприношения. Забивался баран, пекли пирожки, накрывали столы, было принято в этот день принимать гостей", - отметил он.

Черкесский новый год - праздник пробуждения природы и прихода весны. И праздник связан исключительно с сельскохозяйственным циклом, актуальным для прошлых эпох, подчеркнул председатель краснодарской краевой общественной организации "Адыгэ Хасе" Аскер Сохт.

"Здесь целый комплекс ритуалов, празднеств, привязанных к началу сельхозработ. В современном мире сельскохозяйственный цикл не влияет на нашу повседневную жизнь. Потому исторически существовавший праздник утратил свое первоначальное значение и превратился в культурное мероприятие. Как, впрочем, в Европе или Америке различные народные праздники формализовались", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Празднование черкесского нового года является поводом для встречи семьи

В семье кандидата экономических наук Аксаны Бжедуговой черкесский новый год ранее праздновался, его отмечали родители, но традиция не сохранилась. "Это день весеннего равноденствия. Об этом празднике знаем только это. Мы в своей семье сейчас его не отмечаем", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Бжедугова.

В черкесских семьях этот праздник сейчас не празднуют вообще, министерство культуры устраивает общественный праздник в Майкопе и в хуторе Гавердовский, где есть Дом адыга, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" социолог Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований Зухра Гучетль. "Никогда мы в семье не праздновали этот праздник. Мне 47 лет, и в детстве моем не праздновали, никогда о нем особо и не знали. Потом как-то традицию эту начали возрождать и проводить массовые мероприятия в этот день, а в семьях так традиция и не возродилась", - сообщила Гучетль.

В семье жительницы Адыгейска Марины Бадиевой, по ее словам, традиция отмечать День весеннего равноденствия передавалась в семье из поколения в поколение. "Для нас это как проводы зимы. Я помню, как прабабушка отмечала, накрывала столы, приглашала гостей, зажигали факел во дворе, нас, детей, угощали сладостями. Бабушка и дедушка традицию поддерживали, мои родители тоже", - рассказала Бадиева.

По ее словам, подробностей праздника ни она, ни ее родители не знают, просто отмечают как семейную традицию. "У нас большая семья, много родни, мы сегодня собрались за столом. Этот праздник - лишний повод собраться всем вместе. Какие нужно произносить молитвы, никто не знает. Просто радуемся весне и общению", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Традиция отмечать приход весны 21 марта сохранилась в семье жителя поселка Яблоновский Мурата Саферова. "Мы приезжаем в родной аул к родителям. Нас четверо детей и все собираются со своими семьями к родителям. Этот праздник у нас в семье отмечали и в советское время. Никаких ритуалов не проводим, готовим национальную еду, накрываем столы и празднуем", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Динамика распространения вируса, в том числе в Дагестане, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о положении черкесов в России и за рубежом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

