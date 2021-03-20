Проезд для грузовиков закрыт на Военно-Грузинской дороге

20 марта 2021, 21:20

Ограничения для большегрузных машин введены на участке Владикавказ - Ларс с связи с ухудшением погоды в Грузии, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", с 16 марта движение всех машин через КПП "Верхний Ларс" было запрещено. Спасатели развернули для водителей специальный пункт, чтобы они могли принять душ, отогреться и зарядить сотовые телефоны. Днем 19 марта проезд был открыт для легковых машин, а к вечеру - для грузовиков. Однако сегодня около 490 фур ждали в очереди проезда на КПП "Верхний Ларс".

С 19.50 мск проезд для грузовиков по Военно-Грузинской дороге вновь закрыт в связи в непогодой на территории Грузии, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 21.20 мск на въезде в Россию из Грузии дорога свободна. На выезде из России в Грузию видна очередь из грузовиков. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" "Кавказского узла".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в грузинском селе Степанцминда шел снег, температура воздуха составляла -8 градусов, скорость ветра - до двух метров в секунду. Ночью также будет идти снег, температура снизится до -15, скорость ветра - до одного метра в секунду. Снегопад прогнозируется и 21 марта. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.