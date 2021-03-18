Жители Махачкалы пожаловались на качество воды после аварии

18 марта 2021, 19:15

Из кранов после аварии на водопроводе течет мутная вода, рассказали махачкалинцы. Подача воды в некоторые дома еще не возобновлена, сообщили городские власти.

"Кавказский узел" сообщал, что 16 марта власти Махачкалы запретили жителям города использовать водопроводную воду. Был организован подвоз воды автоцистернами, но техники не хватало. Горожане раскритиковали мэрию и за плохую организацию раздачи бутилированной воды в Ленинском районе. Вечером 17 марта городская администрация отчиталась, что возобновлена подача воды жителям Кировского и частично Советского районов Махачкалы. Подача воды в дома Ленинского района, который снабжается из другого водохранилища, была обещана с сегодняшнего дня. Городу нужны резервные источники водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций, а имеющиеся следует обезопасить, указали пользователи Instagram.

Водоснабжение Махачкалы и пригородных поселков в основном восстановлено, но часть горожан жалуется, что воды все еще нет, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы администрации Зайнаб Алимирзаева. "Я думаю, что проблема полностью будет исчерпана к ночи", - сказала она, отметив, что подвоз воды автоцистернами все еще производится. Одна из причин отсутствия воды в некоторых домах - централизованное отключение электричества на нескольких участках, указала представитель мэрии.

Подача воды возобновляется лишь после того, как ее лабораторные показатели приходят в норму - это исключает возможность распространения инфекции, заявила Алимирзаева. Тем не менее, мэрия и соответствующие службы рекомендуют не употреблять воду в первые часы после ее подключения.

17 марта на sms-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение о дефиците питьевой воды в магазинах Махачкалы. "Как вы смотрите на то, что третий день в Махачкале люди без воды? Даже не во всех магазинах можно купить – раскупили. Это же катастрофа экологическая", – написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Сообщение на sms-сервис отправила Гулизар Наврузбекова, проживающая на улице Зои Космодемьянской в Ленинском районе города. По ее словам, вода появилась только сегодня, после трехдневного отсутствия. Все эти дни не было и отопления, сообщила махачкалинка, пожаловавшись, что вместе с ней в холодном доме находились внуки. "Я спрашивала. У кого воды нет, у них отопления тоже не было", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Горожанка рассказала, что привыкла делать запасы воды, и благодаря этому ей в первое время после аварии не пришлось покупать воду. Когда возникла потребность, Гулизар Наврузбекова ходила к соседям, на участке которых есть источник воды. "Вчера такая очередь там была", - посетовала женщина.

Житель проспекта Насрудинова в Ленинском районе города, Гасан, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что воду дали еще вечером 17 марта, после двухдневного отсутствия. По словам горожанина, ему приходилось тратить до 400 рублей в день на бутилированную воду. Сегодня утром он сделал то же самое, потому что качество воды до сих пор сомнительное. "Вода была очень мутная. Утром мы купили воду из магазина", - рассказал местный житель.

Житель многоквартирного дома в Ленинском районе Сулейман сообщил, что до ликвидации аварии ездил за водой в пригородный поселок Тарки. "Вчера (с вечера 17 марта. - Прим. "Кавказского узла") вода шла мутная, а сегодня утром вроде нормальная была", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница улицы Юсупова в том же Ленинском районе, Миясат, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что воду подали сегодня около пяти часов утра. До этого воды не было в течение двух дней, ее приходилось покупать, рассказала местная жительница. "Воду покупали в ближайших магазинах. Воду смели за два часа", - сказала горожанка.

Как сообщила жительница улицы Батырая в Ленинском районе Махачкалы, Асият, подача воды в их дом не прекращалась, но сама вода стала более мутной, чем обычно. Горожанка пояснила, что и раньше покупала воду для питья, а водопроводную использовала лишь для технических нужд. "Воду или покупаем в магазине или заказываем с доставкой на дом", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Махачкалинка добавила, что авария не привела к повышению цен на воду в ближайшем магазине.

Житель пригородного поселка Семендер, территориально относящегося к Кировскому району Махачкалы, Магомед, рассказал корреспонденту"Кавказского узла", что у него также не было проблем с водоснабжением. По его словам, в Семендере нет централизованного водоснабжения, и каждый житель поселка сам решает, к какой водоснабжающей ветке подключиться.

При этом Мурад, житель улицы Орджоникидзе в Кировском районе Махачкалы, рассказал в комментарии "Кавказскому узлу", что вода в их многоквартирный дом была подана только сегодня, после двухдневного отсутствия. Качество воды вызывает у него опасения, так как она мутная и оставляет осадок. До ликвидации аварии приходилось покупать по две пятилитровые бутыли воды ежедневно, добавил махачкалинец.