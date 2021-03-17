Обвиняемым по делу о перестрелке в Чернозубове продлен срок ареста

17 марта 2021, 18:10

Суд в Ростове-на-Дону продлил арест Василия Дакишвили, Салима Мусаева и Рашида Ибрагимова, обвиненных по делу о вооруженном конфликте чеченских фермеров на хуторе Чернозубов.

"Кавказский узел" писал, что после перестрелки в Чернозубове были заключены под стражу Василий Дакишвили, которого следователи считают организатором перестрелки, Салим Мусаев и Рашид Ибрагимов, который явился в полицию как случайный свидетель конфликта. В январе срок их ареста был продлен до 21 марта.

Ростовский областной суд сегодня продлил до 22 апреля арест Дакишвили и Ибрагимова, а арест Мусаева продлен до 26 апреля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы облсуда.

Комментариями от представителей защиты обвиняемых относительно решения суда о продлении им ареста "Кавказский узел" пока не располагает.

Перестрелка на хуторе Чернозубов произошла 22 октября 2019 года. Погибли пять человек, еще двое получили ранения. Были задержаны шесть человек, трое из них - при попытке пересечь российско-украинскую границу в декабре 2019 года.

Причиной конфликта стал спор чеченских фермеров Дакишвили и Бациевых о правах на пастбище в Орловском районе Ростовской области. Сельхозкооператив "Новоселовский", которым руководил Василий Дакишвили, с 2018 года взял в аренду эти земли у бывших колхозников. Бациевы же выкупили эту землю в собственность. По рассказам очевидцев, за несколько дней до перестрелки Бациевы прогнали с поля совхозного тракториста, а Василий Дакишвили в ответ пообещал собрать всех трактористов и запахать землю во что бы то ни стало. Родственники и знакомые погибших сочли реальной перспективу кровной мести близким участников конфликта.