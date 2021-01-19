Продлен арест обвиняемым по делу о перестрелке в Чернозубове

19 января 2021, 21:04

Суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей на два месяца Василия Дакишвили, Салима Мусаева и Рашида Ибрагимова, обвиняемых по делу о вооруженном столкновении чеченских фермеров на хуторе Чернозубов.

Как писал "Кавказский узел", после перестрелки в Чернозубове были заключены под стражу Василий Дакишвили, которого следователи считают организатором перестрелки, Салим Мусаев и Рашид Ибрагимов, который явился в полицию как случайный свидетель конфликта. В октябре срок ареста Дакишвили был продлен до 21 января.

Перестрелка на хуторе Чернозубов произошла 22 октября 2019 года. В результате конфликта погибли пять человек, еще двое были ранены. Силовики задержали шестерых человек, из них троих - при попытке пересечь российско-украинскую границу в декабре 2019 года. В международном розыске, как отчиталось следствие 17 декабря 2019 года, оставался один подозреваемый.

Ростовский областной суд сегодня продлил срок ареста Василию Дакишвили до 21 марта , сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда. Под арестом до этой же даты оставлены Салим Мусаев и Рашид Ибрагимов, отметил он.

Комментариями обвиняемых и их представителей относительно решения суда о продлении им ареста «Кавказский узел» пока не располагает. Информации о продлении ареста обвиняемым на сайте Ростовского облсуда по состоянию на 20.30 мск сегодня нет.

Напомним, причиной конфликта в Чернозубове стал спор чеченских фермеров Дакишвили и Бациевых о правах на пастбище в Орловском районе Ростовской области. Сельхозкооператив "Новоселовский", которым руководил Василий Дакишвили, с 2018 года взял в аренду эти земли у бывших колхозников. Бациевы же выкупили эту землю в собственность. По рассказам очевидцев, за несколько дней до перестрелки Бациевы прогнали с поля совхозного тракториста, а Василий Дакишвили в ответ пообещал собрать всех трактористов и запахать землю "во что бы то ни стало". Родственники и знакомые погибших сочли реальной перспективу кровной мести близким участников конфликта.