Азербайджанские активисты призвали вернуть практику представительства в судах

16 марта 2021, 11:46

Ликвидация института представительства граждан в судах Азербайджана ограничила доступ людей к надежной правовой помощи и отстранила от участия в процессах юристов, не являющихся членами Коллегии адвокатов, указала экспертная группа Института демократических инициатив. Это мнение поддержали азербайджанские активисты, призвав вернуть институт представительства.

Поправки в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности", Гражданско-процессуальный кодекс и Административно-процессуальный кодекс Азербайджана были подписаны президентом 7 ноября 2017 года. Новые требования к защите в азербайджанских судах ослабят правовую защиту в стране, указали независимые юристы и правозащитники. В силу поправки вступили с 1 января 2018 года.

Экспертная группа Института демократических инициатив (ИДИ) подготовила исследование "О ликвидации института представительства граждан и ее последствиях". Текст 25-страничного документа поступил "Кавказскому узлу" от главы ИДИ Акифа Гурбанова.

Он отметил, что решено было проанализировать, как ликвидация института представительства сказалась на защите прав граждан Азербайджана. "Это решение [о ликвидации], принятое более трех лет назад, сузило возможности граждан для получения юридической помощи в судебных тяжбах по гражданским, административным делам. Функции защиты, как и в уголовных делах, были переданы членам Коллегии адвокатов. С учетом нехватки в стране адвокатов это привело к удорожанию адвокатских услуг", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Акиф Гурбанов.

Эксперт ИДИ Ялчин Иманов пояснил, что "представители оказывали гражданам юридические консультации, помогали в подготовке документов, представляли граждан в судах и других госорганах и занимались прочей подобной деятельностью".

"На практике малоимущие граждане, будучи не в состоянии нанять адвоката, обращались к представителям. Это могли быть юристы по образованию, или правозащитники, или же просто образованные родственники. Представители давали консультации, составляли иски, жалобы, сопровождали граждан в судах, защищая их права либо по доверенности ходили вместо ними на процессы. Как правило, услуги представителей были по стоимости гораздо ниже, чем услуги адвокатов. Это создавало ценовую конкуренцию. Адвокатская помощь обязательно требовалась только в уголовных делах", - рассказал Иманов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, с тех пор, как в 2017 году поменяли закон, только адвокаты могут представлять граждан. "В условиях нехватки адвокатов это создало большие трудности в обеспечении граждан качественной юридической помощью. Даже после увеличения числа адвокатов вдвое - до 1500, в стране с населением 10 миллионов, это никак не решило вопрос обеспечения граждан надежной правовой помощью. Адвокаты за счет государства назначаются только в уголовных делах. В остальных случаях гражданин сам должен позаботиться о своей защите", - сказал Иманов.

Он отметил, что "в особенности ликвидация института представительства затруднила доступ к юридической помощи жителей регионов страны, где наиболее острая нехватка адвокатов".

Другой проблемой Иманов считает "превращение адвокатуры в придаток правоохранительной системы". "С одной стороны, адвокатов с независимой позицией выживают из коллегии. С другой - туда не допускают новых членов с независимой позицией. В коллегии прием носит двухступенчатый характер. Сначала проводится тестовый экзамен, который включает массу запутанных теоретических вопросов. Те из неугодных власти, которые проходят тест, зарубаются уже на втором этапе в устном собеседовании, где знания кандидатов оценивают весьма субъективно и произвольно", - утверждает эксперт ИДИ.

Авторы исследования провели сравнительный анализ ситуации в Азербайджане с Грузией и Эстонией. Грузия была выбрана в качестве объекта для сопоставления как соседняя страна по кавказскому региону, а Эстония - как постсоветская страна, являющаяся членом ЕС. "Выяснилось, что законодательство Грузии предусматривает широкое участие представителей в судебных процессах. При этом прием в адвокатуру в Грузии и Эстонии более прозрачен", - отметил Иманов.

В исследовании представлены рекомендации по восстановлению института представительства, по изменению процедур приема в Коллегию адвокатов и отмене устного собеседования, а также по принятию закона о правовой помощи за государственный счет.

Эксперт в области права, один из координаторов Группы практикующих юристов Самед Рагимли также считает, что институт представительства необходимо восстановить.

"Несмотря на двукратное увеличение в последние годы числа адвокатов, профессиональных защитников все равно не хватает, поскольку многие формально являются членами коллегии и практической деятельностью не занимаются. В то же время, создаются препятствия для притока в адвокатуру молодых юристов с независимыми взглядами. Одним из них является ценз определенного периода работы юристом. Необходимости в истребовании для кандидатов в адвокаты трехлетнего стажа работы юристом нет. Этот ценз должен быть отменен или понижен до одного года", - сказал Рагимли корреспонденту "Кавказского узла".

Он выступает против проведения устного собеседования вдобавок к тестовому экзамену при поступлении в адвокатуру. На его взгляд, достаточно проведения теста. "Собеседование – это способ отсечь неугодных кандидатов", - сказал Рагимли.

В то же время, он против приема в адвокатуру на основе только устного собеседования юристов, проработавших на госслужбе в течение семи лет. "Привлекая в адвокатуру бывших судей, прокурорских чиновников, власти хотят ликвидировать нехватку адвокатов и в то же время вовлечь в коллегию несамостоятельных людей. Это не повышает профессионализм адвокатуры, а напротив вредит ей", - считает Рагимли.

Он уверен, что институт представительства необходимо восстановить, потому что "у граждан должна быть альтернатива". "Кто не может нанять себе адвоката, должен иметь возможность воспользоваться услугами других юристов или лиц, разбирающихся в праве", - пояснил Рагимли.

Отмена института представительства создала большие проблемы для правозащиты, сказал глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"К нам обращаются периодически люди с нарушенными правами. Это в основном малообеспеченные семьи из пригородов Баку. У этих людей нет денег нанимать адвокатов. Раньше мы могли выходить на судебные процессы и защищать подобных лиц. Сейчас судьи, пользуясь пандемией, нас даже в зал не пускают. Мы, конечно, людей консультируем, помогаем в составлении исков, апелляционных жалоб, подготовке выступлений в суд. Однако ответчики, привлекая профессиональных юристов на процессах, очень легко запутывают граждан, и они не могут в полной мере отстаивать свои права с точки зрения закона", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Представители Коллегии адвокатов Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

Напомним, Европейская комиссия по эффективности правосудия (CEPEJ) Совета Европы 4 октября 2018 года обнародовала отчет о ситуации в этом направлении в странах-участницах. Согласно документу, у Азербайджана был самый низкий госбюджет, выделенный на судебную систему на душу населения в 2016 году (7,8 евро). Это более чем в восемь раз ниже среднего (64,5 евро) и в 28 раз ниже максимального показателя (Швейцария с 214,8 евро на душу населения). Кроме того, у Азербайджана оказался самый низкий бюджет юридической помощи на душу населения (0,06 евро) среди государств СЕ. Этот показатель более чем в сто раз ниже, чем в среднем по Европе - 6,96 евро. Азербайджан также имел самое низкое число адвокатов на сто тысяч жителей - 9,5. Это в 17 раз ниже, чем в среднем по Европе, где на сто тысяч жителей приходится 162 юриста, говорилось в пресс-релизе Совета Европы.