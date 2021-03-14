Стоп-кадр видеозаписи уличной камеры наблюдения, опубликовано на канале "Комитет против пыток" https://www.youtube.com/watch?v=djGpi9FWREU

14 марта 2021, 02:19

Жители Кубани пожаловались на избиение силовиками

Наталья Крисько и ее сын Игорь Скоротяга заявили, что сотрудники правоохранительных органов применили к ним физическую силу на глазах у внука и сына после сделанного замечания о припаркованном на тротуаре автомобиле. В возбуждении уголовного дела в отношении силовиков было отказано четыре раза, хотя обстоятельства инцидента зафиксированы на видео.

Юрист краснодарского отделения "Комитета против пыток" Анна Коцарева рассказала 13 марта корреспонденту "Кавказского узла", что к ним обратилась жительница станицы Темиргоевская Краснодарского края Наталья Крисько. Она рассказала, что 1 июня 2020 года на нее и ее сына в присутствии внука напали сотрудники правоохранительных органов в штатском и нанесли побои.

По словам Коцаревой, юристы КПП после обращения Крисько в июне 2020 года долгое время не могли получить записи с камеры видеонаблюдения, установленной на здании, рядом с которым произошел инцидент, и не могли подтвердить слова Крисько. "Когда мы получили видеозапись, то поняли, что заявители правильно описывали события, ознакомились с материалами проверки, и все их слова подтвердились", - сообщила Коцарева.

Анна Коцарева привела рассказ жительницы Кубани. По ее словам, 1 июня 2020 года Крисько вместе со своим сыном Игорем Скоротягой, его супругой и их малолетним сыном пошли в гости к ее родителям. По дороге Игорь с сыном ушли вперед. Через некоторое время она увидела, что возле них стоят двое незнакомых мужчин в гражданском.

В своих объяснениях Игорь Скоротяга рассказал, что сделал замечание человеку, который припарковал свой автомобиль на тротуаре и мешал проходу пешеходов. Этим человеком оказался сотрудник правоохранительных органов, рассказала Анна Коцарева.

Крисько в своих пояснениях сообщила, что, увидев дрожащего внука, она подбежала к ним с вопросом, что происходит, пояснив, что она мать Игоря. После чего один из мужчин стал толкать Игоря в сторону припаркованной машины. Наталья заступилась за сына, встав между ним и мужчиной. Один из них схватил Крисько за запястья, рассказала Коцарева, а другой тащил ее сына в автомобиль. Потом в автомобиль потащили ее саму. При этом ее били кулаком по ноге и плечу.

Мужчине не удалось посадить Наталью в автомобиль. Тогда он дотащил ее до перил здания, где блокировал обеими руками. Крисько утверждает, что мужчина толкнул ее, и она ударилась затылком о перила, отчего ей стало плохо, сообщила Коцарева.

Все это происходило на глазах четырехлетнего внука Крисько. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила у женщины "кровоподтёки левого бедра, левого коленного сустава, левого плечевого сустава, поясничной области, задней поверхности грудной клетки справа, правого плеча, которые образовались от воздействий тупого предмета"У Игоря Скоротяги обнаружен "кровоподтек левого плеча, ссадина в области грудины, которые образовались от воздействия тупого предмета".

"Последний раз было отказано в возбуждении уголовного дела 25 ноября. Отказ мотивируют тем, что [сотрудники правоохранительных органов] якобы действовали в рамках закона и предотвращали совершение административного правонарушения. Позиция [правоохранителей] такова, что Игорь Скоротяга выражался нецензурной бранью, поэтому они к нему и подошли. А Наталья Крисько препятствовала законным действиям сотрудников [правоохранительных органов], мешала задержать лицо, которое совершило административное правонарушение", - рассказала Анна Коцарева.

Она указала на то, что ни Скоротяга, ни Крисько не были наказаны по факту хулиганства и за препятстование законным действиям правоохранителей. Административное дело в отношении Скоротяги по хулиганству несколько раз направляли в суд, но возвращали обратно.

"Участковая приезжала к нему домой, предложила проехать в суд, пояснила, что ему сейчас штраф выпишут, и все будет нормально. То есть его заставляли признаться. Мы на эту провокацию не поддались. И когда они в очередной раз направили материалы в суд, судья прекратил дело за истечением срока давности", - сообщила Коцарева.

Административное дело в отношении Крисько за воспрепятствование требованиям сотрудников правоохранительных органов было возбуждено уже тогда, когда истек срок давности, участковый уполномоченный вынес определение об отказе в возбуждении административного дела, но при этом указал, что в действиях Крисько содержатся признаки административного правонарушения. "Мы это определение обжаловали в суд, и суд его отменил. То есть нет никакого документа, свидетельствующего о том, что она нарушила закон", - рассказала Коцарева.

Она отметила, что запись с камеры видеонаблюдения - не единственное доказательство в деле. Есть многочисленные свидетели и видеозаписи с их телефонов. "Один из свидетелей - видно, как он к банкомату подходит - рассказал, что Игорь, проходя мимо машины, употребил нецензурное слово, выразив свое несогласие с неправильной парковкой автомобиля. На что тот мужчина, который неправильно припарковался, пригрозил ему ударом", - сообщила Коцарева.

Свидетельницы, которых нашли сотрудники правоохранительных органов, в своих показаниях сообщили, что Скоротяга якобы ударил рукой по капоту автомобиля, этим и возмутился сотрудник правоохранительных органов в гражданском, который сидел в этой машине. При этом, отмечает Коцарева, показания этих свидетельниц не соответствуют реальности, поскольку на видеозаписи видно, что Скоротяга не бил по машине рукой, не выражался нецензурно и не размахивал руками, как написано в протоколе.  

"Там две камеры. Вторая камера направлена в другую сторону улицы, но с нее данных не получено. Есть свидетель, которого нашли [правоохранители], который якобы стоял на той стороне и тоже видел, как Игорь выражался нецензурно. Этого свидетеля не видно нигде в кадре, он вообще не житель этой станицы, якобы он мимо случайно проезжал. Если бы мы увидели видеозапись с другой камеры, мы бы увидели, что его там не было", - сообщила Коцарева.

Она отметила, что руководитель краснодарского отделения КПП обратился на личном приеме к руководству сотрудников правоохранительных органов, которое обещало, что проверка по заявлению в их отношении будет возобновлена.

"Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела. Я считаю, что там достаточно данных. Есть запись камер видеонаблюдения, люди не привлечены к административной ответственности. И то, что следствие вместе с сотрудниками [правоохранительных органов] надумывают, не соответствует действительности, поскольку на видеозаписи видно, что он (Скоротяга) руками не размахивал и не выражался нецензурной бранью", - рассказала Коцарева.

Она также добавила, что и на записи с камеры видеонаблюдения, и на записях, которые сделали очевидцы, слышно, как кричит сын Скоротяги, и видно, как от ужаса он закрывает рот рукой.

Наталья Крисько рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что последствия побоев и психологическая травма у нее до сих пор не прошли, как и психологическая травма, нанесенная внуку. Ссадины и гематомы заживали очень болезненно, она до сих пор не может спокойно смотреть на видеозаписи, где неизвестные люди в штатском наносят побои ей и ее сыну.

"Я просматриваю эти кадры, как мой внук [...] плакал, у меня постоянно слезы. Я постоянно плачу", - рассказала женщина.

Она отметила, что в ее семье ни у кого не было проблем с законом, ни она, ни ее родственники никогда не преступали закон. По ее словам, она подумала, что на ее сына напали бандиты. "Они были в гражданке, не представились. Ничего не объяснив, начали заламывать ему руки и тащить в машину. Я, естественно, стала его защищать. Меня очень жестко толкали в машину. Он меня по ноге бил и по телу. Я говорила, что никуда не поеду, и держалась из последних сил", - рассказала женщина.

Она сообщила, что на крики к месту происшествия прибежали прохожие и начали возмущаться. "Когда народ начал собираться, он меня схватил и стал толкать к тротуару и там двумя руками удерживал. Потом отпустил, и меня родственники быстро затолкали в машину и увезли. Дома мне стало плохо, мне вызвали скорую", - рассказала Крисько.

Она также сообщила, что до сих пор лечит последствия побоев, у нее начались боли в верхнем отделе позвоночника. "Особенно болит, когда я нервничаю. Я и в санаторий ездила на лечение. Внук очень испугался и боится до сих пор. Идем с ним всегда мимо этого места, он вспоминает про то, как дяди били его папу и бабушку. Мы с ним ходили к психологу", - добавила женщина.

Примечание:

"Дело о смерти задержанного на Кубани прекращено в третий раз", "Правозащитники добились уголовного дела о похищении Тепсуркаева", "Краснодарские силовики назвали ошибкой избиение инвалида Манченко".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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