Жители Кубани пожаловались на избиение силовиками

14 марта 2021, 02:19

Наталья Крисько и ее сын Игорь Скоротяга заявили, что сотрудники правоохранительных органов применили к ним физическую силу на глазах у внука и сына после сделанного замечания о припаркованном на тротуаре автомобиле. В возбуждении уголовного дела в отношении силовиков было отказано четыре раза, хотя обстоятельства инцидента зафиксированы на видео.

Юрист краснодарского отделения "Комитета против пыток" Анна Коцарева рассказала 13 марта корреспонденту "Кавказского узла", что к ним обратилась жительница станицы Темиргоевская Краснодарского края Наталья Крисько. Она рассказала, что 1 июня 2020 года на нее и ее сына в присутствии внука напали сотрудники правоохранительных органов в штатском и нанесли побои.

По словам Коцаревой, юристы КПП после обращения Крисько в июне 2020 года долгое время не могли получить записи с камеры видеонаблюдения, установленной на здании, рядом с которым произошел инцидент, и не могли подтвердить слова Крисько. "Когда мы получили видеозапись, то поняли, что заявители правильно описывали события, ознакомились с материалами проверки, и все их слова подтвердились", - сообщила Коцарева.

Анна Коцарева привела рассказ жительницы Кубани. По ее словам, 1 июня 2020 года Крисько вместе со своим сыном Игорем Скоротягой, его супругой и их малолетним сыном пошли в гости к ее родителям. По дороге Игорь с сыном ушли вперед. Через некоторое время она увидела, что возле них стоят двое незнакомых мужчин в гражданском.

В своих объяснениях Игорь Скоротяга рассказал, что сделал замечание человеку, который припарковал свой автомобиль на тротуаре и мешал проходу пешеходов. Этим человеком оказался сотрудник правоохранительных органов, рассказала Анна Коцарева.

Крисько в своих пояснениях сообщила, что, увидев дрожащего внука, она подбежала к ним с вопросом, что происходит, пояснив, что она мать Игоря. После чего один из мужчин стал толкать Игоря в сторону припаркованной машины. Наталья заступилась за сына, встав между ним и мужчиной. Один из них схватил Крисько за запястья, рассказала Коцарева, а другой тащил ее сына в автомобиль. Потом в автомобиль потащили ее саму. При этом ее били кулаком по ноге и плечу.

Мужчине не удалось посадить Наталью в автомобиль. Тогда он дотащил ее до перил здания, где блокировал обеими руками. Крисько утверждает, что мужчина толкнул ее, и она ударилась затылком о перила, отчего ей стало плохо, сообщила Коцарева.

Все это происходило на глазах четырехлетнего внука Крисько. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила у женщины "кровоподтёки левого бедра, левого коленного сустава, левого плечевого сустава, поясничной области, задней поверхности грудной клетки справа, правого плеча, которые образовались от воздействий тупого предмета". У Игоря Скоротяги обнаружен "кровоподтек левого плеча, ссадина в области грудины, которые образовались от воздействия тупого предмета".

"Последний раз было отказано в возбуждении уголовного дела 25 ноября. Отказ мотивируют тем, что [сотрудники правоохранительных органов] якобы действовали в рамках закона и предотвращали совершение административного правонарушения. Позиция [правоохранителей] такова, что Игорь Скоротяга выражался нецензурной бранью, поэтому они к нему и подошли. А Наталья Крисько препятствовала законным действиям сотрудников [правоохранительных органов], мешала задержать лицо, которое совершило административное правонарушение", - рассказала Анна Коцарева.

Она указала на то, что ни Скоротяга, ни Крисько не были наказаны по факту хулиганства и за препятстование законным действиям правоохранителей. Административное дело в отношении Скоротяги по хулиганству несколько раз направляли в суд, но возвращали обратно.

"Участковая приезжала к нему домой, предложила проехать в суд, пояснила, что ему сейчас штраф выпишут, и все будет нормально. То есть его заставляли признаться. Мы на эту провокацию не поддались. И когда они в очередной раз направили материалы в суд, судья прекратил дело за истечением срока давности", - сообщила Коцарева.

Административное дело в отношении Крисько за воспрепятствование требованиям сотрудников правоохранительных органов было возбуждено уже тогда, когда истек срок давности, участковый уполномоченный вынес определение об отказе в возбуждении административного дела, но при этом указал, что в действиях Крисько содержатся признаки административного правонарушения. "Мы это определение обжаловали в суд, и суд его отменил. То есть нет никакого документа, свидетельствующего о том, что она нарушила закон", - рассказала Коцарева.

Она отметила, что запись с камеры видеонаблюдения - не единственное доказательство в деле. Есть многочисленные свидетели и видеозаписи с их телефонов. "Один из свидетелей - видно, как он к банкомату подходит - рассказал, что Игорь, проходя мимо машины, употребил нецензурное слово, выразив свое несогласие с неправильной парковкой автомобиля. На что тот мужчина, который неправильно припарковался, пригрозил ему ударом", - сообщила Коцарева.

Свидетельницы, которых нашли сотрудники правоохранительных органов, в своих показаниях сообщили, что Скоротяга якобы ударил рукой по капоту автомобиля, этим и возмутился сотрудник правоохранительных органов в гражданском, который сидел в этой машине. При этом, отмечает Коцарева, показания этих свидетельниц не соответствуют реальности, поскольку на видеозаписи видно, что Скоротяга не бил по машине рукой, не выражался нецензурно и не размахивал руками, как написано в протоколе.

"Там две камеры. Вторая камера направлена в другую сторону улицы, но с нее данных не получено. Есть свидетель, которого нашли [правоохранители], который якобы стоял на той стороне и тоже видел, как Игорь выражался нецензурно. Этого свидетеля не видно нигде в кадре, он вообще не житель этой станицы, якобы он мимо случайно проезжал. Если бы мы увидели видеозапись с другой камеры, мы бы увидели, что его там не было", - сообщила Коцарева.

Она отметила, что руководитель краснодарского отделения КПП обратился на личном приеме к руководству сотрудников правоохранительных органов, которое обещало, что проверка по заявлению в их отношении будет возобновлена.

"Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела. Я считаю, что там достаточно данных. Есть запись камер видеонаблюдения, люди не привлечены к административной ответственности. И то, что следствие вместе с сотрудниками [правоохранительных органов] надумывают, не соответствует действительности, поскольку на видеозаписи видно, что он (Скоротяга) руками не размахивал и не выражался нецензурной бранью", - рассказала Коцарева.

Она также добавила, что и на записи с камеры видеонаблюдения, и на записях, которые сделали очевидцы, слышно, как кричит сын Скоротяги, и видно, как от ужаса он закрывает рот рукой.

Наталья Крисько рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что последствия побоев и психологическая травма у нее до сих пор не прошли, как и психологическая травма, нанесенная внуку. Ссадины и гематомы заживали очень болезненно, она до сих пор не может спокойно смотреть на видеозаписи, где неизвестные люди в штатском наносят побои ей и ее сыну.

"Я просматриваю эти кадры, как мой внук [...] плакал, у меня постоянно слезы. Я постоянно плачу", - рассказала женщина.

Она отметила, что в ее семье ни у кого не было проблем с законом, ни она, ни ее родственники никогда не преступали закон. По ее словам, она подумала, что на ее сына напали бандиты. "Они были в гражданке, не представились. Ничего не объяснив, начали заламывать ему руки и тащить в машину. Я, естественно, стала его защищать. Меня очень жестко толкали в машину. Он меня по ноге бил и по телу. Я говорила, что никуда не поеду, и держалась из последних сил", - рассказала женщина.

Она сообщила, что на крики к месту происшествия прибежали прохожие и начали возмущаться. "Когда народ начал собираться, он меня схватил и стал толкать к тротуару и там двумя руками удерживал. Потом отпустил, и меня родственники быстро затолкали в машину и увезли. Дома мне стало плохо, мне вызвали скорую", - рассказала Крисько.

Она также сообщила, что до сих пор лечит последствия побоев, у нее начались боли в верхнем отделе позвоночника. "Особенно болит, когда я нервничаю. Я и в санаторий ездила на лечение. Внук очень испугался и боится до сих пор. Идем с ним всегда мимо этого места, он вспоминает про то, как дяди били его папу и бабушку. Мы с ним ходили к психологу", - добавила женщина.